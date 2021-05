CONMEMORARON EL DÍA DEL TAXISTA A TRAVES DE UN EMOTIVO ACTO

El Municipio capitalino y el Concejo Deliberante descubrieron una placa para recordar a un trabajador fallecido en pandemia y se entregó una distinción a Miguel Quiroga, presidente de la Cámara de Titulares y Asociación de Choferes de Taxis de Jujuy, por sus 46 años de servicio.

En tal sentido, Miguel Quiroga presidente de la Cámara de Titulares y Asociación de Choferes de Taxis de Jujuy, agradeció el reconocimiento por parte del Municipio, y sobre el acto expresó que “quisimos estar para homenajear a los taxistas caídos en la pandemia. Siempre contamos con el acompañamiento del Intendente, el presidente del Concejo Deliberante y el secretario de Servicios Públicos, sin ellos no podríamos haber hecho nada”.

Recordó a 2 personas que no están físicamente en época de la pandemia, destacando que la realidad del sector no escapa al panorama que atraviesa el país, no obstante, se trabaja para salir adelante y evitar la pérdida de empleos.

En cuanto a la suba del GNC, el referente de los choferes de taxis ponderó que gracias a las gestiones del Ministro de Producción y al presidente de la Consejo Deliberante se logró una rebaja en el precio del GNC, lo cual impactara favorablemente en el sector, destacando que la dicha cámara agrupa a casi 400 trabajadores del volante.

En tanto, Andrea Herrera puntualizó que hace 14 años se encuentra trabajando en esa profesión, y día a día disfruta poder llevar el pan a casa mediante dicha tarea, finalizó.

Por su parte, Lisandro Aguiar felicitó a todos los hombre y mujeres que prestan este servicio tan importante en taxis compartidos y taxis amarillos, destacando: “queremos renovar el compromiso con el sector, más de 3000 familias viven de esta actividad y por supuesto con el fuerte compromiso de mejorar el servicio permanentemente”, expresó.





