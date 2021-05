Coronavirus: qué hacer ante un caso confirmado

En qué se diferencian y qué hacer ante un caso confirmado, contacto estrecho o aislamiento preventivo por coronavirus

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus se establecieron protocolos para cada caso vinculado al virus. Por eso, así sea un caso confirmado, contacto estrecho o aislamiento preventivo, es importante seguir algunos pasos para preservar la salud propia y del entorno.

Con la segunda ola de contagios por coronavirus se incrementaron los casos positivos y por ende, los contactos estrechos y aislamientos preventivos. Dependiendo cada instancia, es importante actuar conforme a dicha situación. De hecho, el ministerio de Salud sostiene que ante un caso sospechoso se debe iniciar el aislamiento inmediato del paciente.

Además del aislamiento de la persona con posible contagio por coronavirus, sus contactos estrechos también deben iniciar la cuarentena de manera rápida y sin esperar el resultado del laboratorio.

Caso confirmado

Los casos positivos de coronavirus suelen tener síntomas compatibles como tos, fiebre, dificultad respiratorio, odinofagia, cefalea,mialgias, diarrea, vómito y pérdida repentina del gusto u olfato.

En tal caso, se debe llamar al sistema de salud y alertar la posibilidad de contagio.En CABA el número es 107, en provincia de Buenos Aires 148 y a nivel nacional 120. Tras confirmarse el caso, en el plazo de 10 días desde iniciado los síntomas se puede recibir el alta epidemiológica.

Contacto estrecho

En caso de haber estado a una distancia menor de un metro con una persona que presentó síntomas de coronavirus, se considera que es contacto estrecho. Si se trata de un contacto con caso confirmado pero sin síntomas, deben realizar aislamiento domiciliario por 14 días.

Cuáles son los protocolos para prevenir contagios por coronavirus.

Mientras se mantiene el aislamiento no se debe estar en contacto estrecho con otras personas, no salir del domicilio ni recibir visitas, no compartir vivienda con mayores de 60 años, lavarse la mano con jabón de manera periódica, y cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar.

Entre las medidas preventivas en el hogar, no se deben compartir utensilios de cocina, el uso de jabón o toalla deben ser exclusivos de cada persona, ventilar los ambientes y desinfectar las superficies.

Aislamiento preventivo

El aislamiento preventivo por coronavirus lo deben realizar las personas que arriben al país desde el exterior y por el plazo de 14 días. Durante dicho periodo no podrán recibir visitas ni tener contacto estrecho con otras personas. En caso de no cumplir con la normativa vigente, los casos pueden ser denunciados penalmente.

Fuente: Infobae.