Thelma Fardín le respondió a Darthés

Tras la aparición de Juan Darthés en la televisión brasileña, la denunciante Thelma Fardín, quien acusó al actor de abuso sexual, se pronunció en las redes sociales sobre la situación actual de esta denuncia. En su red social de Instagram @soythelmafardin, la joven actriz se mostró muy firme de cara al juicio que comenzará el 30 de noviembre en los tribunales federales de San Pablo, Brasil.

“Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de y Nicaragua, Brasil y Argentina que escucharon mi palabra, produjeron prueba y consideraron que era mérito suficiente para acusar a este hombre de violación agravada”, expresó Fardín en su comunicado.

Allí, aprovechó para cuestionar a parte de la sociedad que no creyó en su confesión. “El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de ´le creo o no le creo´, no es una cuestión de fe. (…) El debate debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las pruebas sean eficientes”, se pudo leer en la publicación. Además, se refirió a la necesidad de proteger a la víctima de estos delitos para dejar de “estigmatizarla” tal como sucedió en su caso.

Por último, Fardín agradeció el apoyo de Amnistía Internacional y del Movimiento de Mujeres. Además, desde la cuenta del Colectivo de Actrices Argentinas replicaron sus palabras compartiendo el mensaje de la actriz. Quienes también demostraron su apoyo fueron los usuarios a través de comentarios con pedidos de justicia. Mientras tanto, en las últimas horas, se difundió cómo es la vida actual de Darthés en su residencia en Brasil.

Instagram: @actricesargentinas

Fuente:https://www.pronto.com.ar/espectaculos/2021/5/10/la-respuesta-de-thelma-fardin-despues-de-que-darthes-rompio-el-silencio-174919.html