La reacción de Pampita por el rumor de que llamaría Victoria o Agustina a su hija

miércoles, 2 de junio de 2021









Falta un mes para la fecha que Pampita tiene prevista para su parto y hasta el momento, nadie sabe cuál es el nombre que elegirá para ella.





Esta semana, Guido Záffora contó en 'Es por ahí' que había una lista de posibilidades y que tanto Agustina como Victoria eran los más votados. En el programa de Pampita, Cora de Barbieri no quiso dejar pasar la oportunidad y le preguntó cuánto había de cierto en esa data, pero la modelo la desilusionó: "Los dos nombres son divinos, me encantan, tengo un montón de amigas con esos nombres o que le pusieron a sus hijas... me escriben re contentas diciendo que ponga uno u otro pero no. No las quiero desilusionar pero no están esos dos nombres en la lista".





"Qué loco... tiró dos nombres al azar... Guido tiró eso, habrá pensado 'sanateo un poquito'. No me molesta, por eso no lo salí a desmentir, pero me río".













En alguna oportunidad, la conductora habría cometido un fallido, dando a entender que sería 'Catalina' pero ella lo negó tiempo después. Parece que habrá que esperar al día del nacimiento para conocer el verdadero nombre que llevará 'la heredera'. Fuente: Pronto













