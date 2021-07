Desarrollo Humano. Intervención en Fraile Pintado por incendio en una vivienda

Un equipo técnico de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, del Ministerio de Desarrollo Humano, relevó los daños producidos en una vivienda de una familia de esa ciudad del Departamento Ledesma, que se vio perjudicada por un incendio.

01 DE JULIO DE 2021

Un equipo técnico de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, del Ministerio de Desarrollo Humano, relevó los daños producidos en una vivienda de una familia de esa ciudad del Departamento Ledesma, que se vio perjudicada por un incendio.

Al conocerse el suceso, personal de la cartera ministerial visitó el hogar que fue afectado por el fuego en Fraile Pintado, acciones que se realizan como parte de los programas de asistencia social a familias ante cualquier tipo de contingencia.

Luego de interiorizarse sobre la situación del grupo familiar afectado por esa contingencia, los profesionales en trabajo social de la dependencia ministerial elaboran un diagnóstico socio-ambiental, para concretar la correspondiente asistencia por parte del Gobierno Provincial, una vez que se hayan limpiado los espacios.

Esas tareas se llevaron adelante, cumpliendo las premisas establecidas por el Gobernador Gerardo Morales y la Ministra Natalia Sarapura, de acompañar a las personas ante cualquier tipo de emergencia. El relevamiento se realizó respetando las medidas de bioseguridad exigidas por el protocolo del Comité Operativo de Emergencias Provincial (COE).

Recomendaciones para evitar incendios en los hogares Ante la reiteración de estos casos durante las últimas semanas que afectan los bienes de las personas y pueden provocar heridas, hasta la pérdida de vida, desde la Dirección de Asistencia Directa y Emergencias se recomienda revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, los cables deben estar cubiertos en su totalidad y los empalmes bien aislados.

Los enchufes no se tienen que sobrecargar, no dejar los cargadores de celulares conectados y revisar las conexiones de gas, estufas y otros artefactos y tener cuidado en el uso de aparatos como los microondas. Al salir de la casa se deben desconectar todos los aparatos eléctricos, para evitar cortocircuitos. Los/las niños y niñas no se deben quedar solos en las casas, no dejar velas desatendidas porque al caerse pueden provocar que comiencen las llamas y alcanzar otros elementos como cortinas, manteles o muebles.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.