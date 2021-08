La desaforada reacción de Lali Espósito en La Voz para evitar que Ricardo Montaner robe participantes

Play Video

Una nueva gala en “La Voz Argentina” nos dejo momento musicales, emocionantes y otros, obviamente divertidos. Uno de ellos tuvo como protagonistas al experimentado Ricardo Montaner y a la bella Lali Esposito.

Resulta que en un momento del programa emitido por Telefe, se enfrentaron en el duelo Pablo Santillán y el dúo compuesto por los hermanos Alexis y Fabrizio Albarracín, quienes interpretaron “Dolería”.

Obviamente que había que elegir un ganador y los encargados de la elección fueron los coachs Mau y Ricky, quienes dieron su veredicto: “Este momento es difícil, pero la batalla la ganó Pablo”, anunciaron.

Como nos tiene acostumbrado, las galas de “La Voz Argentina” tuvo de todo y se destacó un divertido momento entre Lali Esposito y Ricardo Montaner.

Como ya se sabe, una vez que se conoce la definición de los coaches del equipo, el resto de los jurados de “La Voz Argentina” tienen la posibilidad de “robar” a los participantes que estaban a punto de dejar la competencia y traerlos a su team.

“Simplemente muchas gracias por esta oportunidad. Antes de subirme acá, me puse a llorar porque no podía creerlo. Le agradecí a Dios por mi familia, por la música. Y no podía creer la paz que me generaba, no tenía nervios. Nunca me imaginé estar acá”, decía muy emocionado uno de los jóvenes.

La cantante intervino cuando su colega amenazó con llevarse a los hermanos Albarracín a su equipo. El momento no tardó en volverse viral.

Lo que parecía ser una despedida, no lo fue, porque La Sole apretó el botón rojo con la clara intención de sumar a los Albarracín a las filas su equipo, y les dijo: “No los puedo abrazar, pero no saben cuánto me gustaría. ¡Bienvenidos a mi equipo!”, dijo la oriunda de Arequito.

Acto seguido Ricardo Montener coqueteó con la idea de arrebatárselos. “¿Se puede robar, verdad? Sole, te los voy a quitar”, dijo entre risas, pero Lali Esposito le sumo más humor al asunto y se levantó de su silla y corrió para contenerlo.

Al grito de “¡Dale, dale, váyanse, salgan!”, Lali les gritó a los concursantes de “La Voz Argentina” para impedir el “robo” que cantante. Obviamente que la divertida situación se volvió viral y los usuarios se hicieron un festín con la ocurrencia de la joven actriz y cantante.