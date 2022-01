Consumo fantasma: los 8 electrodomésticos que más gastan si siguen enchufados

Se suele pensar que no tener los electrodomésticos en uso, incluso estando conectado, no implica un consumo de energía eléctrica. La mala noticia es que esto no es así y, de hecho, los expertos recomiendas siempre desenchufar todos lo que no estemos utilizando ya que pueden utilizar luz aún en ése estado.

1- El televisor

Nunca nadie desconectó el televisor de toma corriente o de la zapatilla. Bueno, es momento de empezar a hacerlo (y más teniendo en cuenta los frecuentes cortes de luz que hay en Argentina, especialmente en Capital Fderal). Un modelo de 34 pulgadas puede llegar a gastar aproximadamente 53 kWh al año en stand by y uno LED de 37 pulgadas 35 kWh.

2- Microondas

Siempre está conectado cerca de la heladera, la cafetera o la tostadora. Los números que suele mostrar en la pantalla implican un consumo de energía constante. Electrodomésticos como los microondas pueden llegar a tener un consumo fantasma de 35 kWh al año.

3- Cargador del celular

Se menciona este porque es el más utilizado, pero aplica para todos los cargadores de dispositivos móviles. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explicó el año pasado que dejar conectado el cargador del celular “consume casi tanto como si estuviera cargando el teléfono”.

4- Zapatillas

Suelen tener varios dispositivos conectados que, están en uso o no, implican un consumo fantasma de energía ya que el flujo se mantiene.

5- Heladera

No está en discusión desconectarla a diario, ya que los alimentos se pueden pudrir. Eso sí, recomiendan vaciarla y desenchufarla en caso de irse de viaje.

Los últimos tres los integran el lavarropas, el lavavajillas y el secarropas. A diferencia de lo que pasa con la heladera, no es necesario tenerlos conectados de forma constante. Consumen energía en todo momento sobre todo si cuentan con una pantalla digital o táctil.





