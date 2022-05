EL PROGRAMA “TERRITORIO EN ACCIÓN” BRINDÓ SERVICIOS EN LAS 150 HECTÁREAS

Centenares de vecinos de las 150 Hectáreas de Alto Comedero, fueron beneficiados por los múltiples servicios que brinda el programa “Territorio en Acción”, que llevan adelante la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia, con la finalidad de acercar trámites, soluciones y asesoramiento a la gente y en la oportunidad las atenciones se brindarán en instalaciones del NIDO (Núcleo de Innovación de Oportunidades) “Ara San Juan” dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal.

Las actividades contaron con la supervisión del secretario de Gobierno, Gastón Millón; el titular del Registro Civil, Octavio; Florencia Ortiz del Juzgado Contravencional N° 1; Mirta Juárez coordinadora de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Sebastián Albesa de la Defensoría del Pueblo.

En el lugar y tras recorrer los distintos sectores, Gastón Millón dijo que, “no solamente tenemos la participación de organismo municipales, sino provinciales y fundamentalmente reparticiones que brindan servicio o soluciones al vecino” y subrayó la presencia de la Policía, el Tribunal Contravencional, Defensa del Consumidor, Defensoría del Pueblo y Registro Civil.

“Tuvimos la semana pasada el tráiler de la DIPEC por el censo digital, que lo vamos a tener a partir de la semana que viene de vuelta, “El Escuchadero”, Control Comercial o sea, tenemos de todo para que los vecinos se puedan acercar para tener esta facilidad y no tener que llegarse a las dependencias que tenemos normalmente lejos, sino que las dependencias se acerquen a los vecinos por eso esto es Territorio nuestro”, acotó.

Asimismo, adelantó que, “la idea es llevarlo a Reyes, 30 Hectáreas y distintos lugares de Alto Comedero y aprovechar todos los organismos descentralizados: C.I.C., CPV, NIDOD, CAM, para acercarse a los vecinos”.

En tanto que Rivas enfatizó que, “ya es una sana costumbre de trabajar articuladamente con el municipio, llevando el servicio a las puertas de los vecinos, en un principio real de igualdad para que no le cueste al vecino del centro como de los barrios y accedan rápidamente al DNI y partidas de nacimientos acompañado por todas las reparticiones y del Ministerio de Gobierno”.

Por su parte la abogada Florencia Ortiz del Juzgado Contravencional N° 1 expresó su alegría por la presencia de la gente y dijo que la presencia del citado organismo “tiende a llevar soluciones a los distintos casos contravencionales y faltas que causan inconvenientes en el barrio, por ejemplo: animales sueltos, terrenos baldíos y demás situaciones problemáticas que podrán los vecinos”.

Mirta Juárez coordinadora de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad sostuvo que, “estamos acompañando al municipio con el programa “Territorio en Acción” informando sobre la instalación de las alarmas comunitarias, brindando también la atención para trámites administrativos con personal de la Unidad Regional de la Policía como la tramitación de la planilla prontuarial, certificado de residencia y convivencia además de asesorar al vecino sobre cualquier circunstancias que se produzcan dentro del sector barrial”.

Por último, Sebastián Albesa, de la Defensoría del Consumidor dijo que, “en cumplimiento de un convenio firmado por el ministro de la Producción con el intendente Raúl Eduardo Jorge, estamos acercándonos a todos los vecinos para asesorar y tomar denuncias. Mucha gente no denuncia por qué no puede trasladarse al centro y por qué no sabe utilizar la página on-line, entonces para poder garantizar el acceso a sus derechos e iniciar los procedimientos para que se respeten los derechos de los consumidores”.