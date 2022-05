EXITOSA JORNADA POR EL Día del Animal que organizaban Fundación SERVIR, I.D.A. y el Grupo LUNA.

Con clima a favor, este fin de semana se realizó con éxito la Jornada por el Día del Animal que organizaban Fundación SERVIR, I.D.A. y el Grupo LUNA. El evento contó con diversas actividades, entre ellas: desfile de ANH, consultas veterinarias y asesoría legal (ante casos de maltrato y/o crueldad animal) gratuitas, un taller gratuito de adiestramiento canino y una bendición impartida por el Padre Elais.

El evento realizado en inmediaciones del Parque San Martín, que aún reprogramado contó con nutrida convocatoria, comenzó alrededor de las 15:30hs, con una gran concurrencia al stand de consultas veterinarias gratuitas, a cargo de la Dra. Claudia Ibáñez de la Veterinaria San Roque, la cual también se encontraba acompañada por el stand de asesoramiento legal (ante casos de maltrato y/o crueldad animal) de la Dra. Dafne Rodríguez, Presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Jujuy.

Dada la oportunidad, además se contó con la grata participación del Padre Miguel Elais, de la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth, que impartió una bendición a todos los Animales No Humanos (ANH) presentes, a sus acompañantes y a las manos de la Doctora Ibáñez, Sandra Sotelos (fundadora del Grupo Luna) y Dafne Rodríguez (I.D.A.); bendiciendo al mismo tiempo las correas artesanales que se entregarían más adelante al finalizar la dinámica, gracias a la voluntaria de SERVIR, Evangelina Urbina.

Sobre esto, la Dra. Ibáñez expresó: “El evento me pareció muy colorido, amoroso y lleno de afecto. Yo soy muy católica, creo mucho en Dios, y el hecho de que haya ido un sacerdote a bendecir a los animales y que bendiga mis manos me emocionó muchísimo, fue un momento que me encantó.”

Previo al inicio del desfile de Animales No Humanos (ANH), el Lic. José María Albizo Cazón, en carácter de fundador de la ONG Servir, y junto a su Directora Ejecutiva, Roxana Córdoba, hizo entrega de certificados para destacar y reconocer la predisposición y servicio del Padre Miguel Elais, de Dafne Rodríguez, de Daniel Vilte (Director de la Escuela Canina Jujuy “Ideal para Mascotas”), de Sandra Sotelos y de Claudia Ibáñez. Al mismo tiempo, también se entregaron distintivos reciclados a todas las personas que se acercaban para participar de la Jornada, los cuales tenían inscriptos una invitación a leer la Ley 14.346, de Protección Animal.

Posteriormente, pasadas las 17hs, más de 20 perritos participaron del desfile no competitivo, en el que cada uno se lució junto a sus acompañantes, llevándose los aplausos del público. Una vez cerrada la pasarela, se hizo entregas, en primer lugar, de camitas artesanales a tres perritos que se destacaron por diferentes aspectos como ser los que más edad tenían, por ser de servicio o asistencia y por tener, junto a su disfraz, bolsitas para levantar sus desechos.

Así también, se entregaron a cada uno de los presentes, correas de tela hechas a mano y con mucho amor por parte de SERVIR, para luego finalizar la actividad con un Taller de Adiestramiento Canino Gratuito a cargo de Daniel Vilte, Director de la Escuela Canina Jujuy “Ideal para Mascotas”, en donde se enseñaron diferentes técnicas y destrezas para hacer más amenos los paseos con los animales.

Daniel Vilte, al ser consultado por su consideración en torno a la actividad manifestó: "El evento me pareció muy bueno y muy familiar. Siempre son productivos los encuentros con mascotas. Nos sentimos agradecidos por la invitación, más allá de hacer una exhibición, la idea de la Escuela es involucrar a todos los asistentes a mejorar el vínculo a través de la educación con ejercicios, consejos y clases que pueden sumar a la hora de generar conciencia sobre una convivencia saludable."

Por su parte, Sandra Sotelos, del Grupo Rescatista “Luna” también comentó su agradecimiento diciendo “Nos encantó formar parte del evento, estuvo muy bien organizado por muy buenas personas. Estamos a disposición para participar en futuros eventos similares que se organicen”.

Finalmente, el fundador de SERVIR, Lic. Albizo Cazón, expresó: “La jornada nos ha permitido volver a reencontrarnos quienes guardamos un profundo amor por los animales, no obstante así también ha posibilitado el ratificar que hay ciudadanos y ciudadanas que consideramos a los animales no humanos como sujetos de derecho, como seres sintientes y por sobre todo forman parte de nuevo pacto de convivencia que es necesario que podamos desarrollar e interpretar cada uno de los que habitamos el día a día de nuestra tierra”.





