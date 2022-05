LA COMISIÓN DE TRANSPORTE RECIBIÓ A REFERENTES DE UTA JUJUY

lun, 2 may,2022

La Comisión de Transporte y Comunicaciones recibió, en el Salón Marcos Paz, a referente de UTA Jujuy para escuchar y trabajar en las problemáticas que atraviesa el sector. “Hablamos de lo que está pasando, que es un problema muy grande para los trabajadores y la gente que se tiene que jubilar”, señaló Rubén Rivarola, presidente de la Comisión.

Asimismo, Rivarola explicó “ellos dicen que no están pagando la 931, que son los aportes de todos los trabajadores, y que no están pagando la obra social de las empresas. Si es cierto es lamentable. Vamos a tratar de buscar la forma de que el dinero que viene de la nación y de la provincia no se puedan embargar y que se empiece a pagar los sueldos de cada chofer que nos brinda un servicio tan importante”. De igual manera, el legislador destacó “es un pequeño parche y creo que después de mucho tiempo la Legislatura se está haciendo cargo del dinero que llega de la nación y de la provincia para que cobre su sueldo cada trabajador. Nosotros nos comprometemos a lo que puede hacer la Legislatura, vamos a trabajar entre todos, vamos a hablar con el Poder Ejecutivo y que nos digan qué solución podemos implementar. Son todas gestiones”.

De igual manera, Sergio Lobo, secretario general de UTA Jujuy, expresó “la Comisión plantea que van a avanzar sobre una Ley para que las cuentas a sueldo de las empresas no puedan ser embargadas, asegurando que los sueldos de los trabajadores puedan pagarse. Según ellos hay empresas donde las cuentas están embargadas por falta de pagos a proveedores o por juicios, y el planteo de los empresarios fue asegurar el fondo compensador que viene de nación y provincia para que no pueda ser embargado por juicios externos, para que pueda ser derivado al pago de salarios”. Del mismo modo, Lobo remarcó “esto es un parche, la solución es mucho más amplia e intervienen más actores. Es un comienzo para trabajar. Vamos a volver para seguir planteando los problemas que tiene el transporte”.

Para finalizar, Nicolás Abet, secretario general, dijo “hacemos eco del reclamo de los usuarios. Tenemos que colaborar todos para que esta Ley sea más amplia, que se trabaje en ese sentido para poder tener un marco legal y que se pueda garantizar el servicio a los usuarios”.





