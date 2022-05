Lic.Albizo Cazón propuso formar a Jueces en Perspectiva de Discapacidad

Con objeto de promover mayor acceso a la justicia, se propuso iniciar un proceso de formación con Perspectiva de Discapacidad en el Poder Judicial. Por ello, el Presidente de la Coalición Cívica ARI Jujuy, Lic. José María Albizo Cazón, se reunió junto al Juez del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ekel Meyer, acompañado de las titulares de la Fundación "Hablemos de Autismo" y "Aquí Estoy". Al mismo tiempo, se acordó actualizar las estadísticas del organismo en términos de inserción laboral de Personas con Discapacidad (PCD).

En el marco de las gestiones realizadas para abordar las distintas inquietudes planteadas en la Mesa de Diálogo por la Discapacidad del mes pasado, el Lic. Albizo Cazón, quien ya inició conversaciones con Educación, Salud y Transporte, en función de promover dinámicas de mejora, se reunió en ésta oportunidad con el Dr. Ekel Meyer, acompañado también de Viviana Maza de "Hablemos de Autismo" y Adriana Chávez de "Aquí estoy".

La reunión se llevó a cabo en inmediaciones del Superior Tribunal de Justicia; en ella se abordaron distintas temáticas y se arribaron a conclusiones concretas, que prometen mejoras en la formación con Perspectiva de Discapacidad en el Poder Judicial, concertándose capacitaciones que se brindarán a Jueces y funcionarios del Poder Judicial a través de su propia Escuela de Capacitación, con participación de las ONG. Así también se acordó informar y actualizar sobre las estadísticas de PCD adultas insertas laboralmente en éste órgano del Estado Provincial.

💬 Al ser consultada sobre su consideración en torno al encuentro, la titular de la Fundación "Hablemos de Autismo" expresó: "Estoy muy contenta de que hayamos podido transmitir las necesidades y dificultades de la población de las distintas discapacidades. Todas coinciden en que para una mayor inclusión de Personas con Discapacidad necesitamos mayor información y formación de todos los secretos y de la sociedad en general”; y continuó, aseverando que: “la mejor forma de poder incluir a las PCD es teniendo formación, información y herramientas para poder hacerlo. Entonces, que haya surgido esta posibilidad de, a través de la escuela de capacitación del Poder Judicial, formar en perspectiva de discapacidad a todo el plantel del Poder Judicial es maravilloso, porque esto habla de una verdadera voluntad de colaborar en cada sector”.

💬 Por su parte, Adriana Chávez también manifestó su agradecimiento diciendo "Rescato la apertura positiva del Dr. Ekel Meyer, y su predisposición para realizar mejoras en la formación con perspectiva de Discapacidad, en el Poder Judicial. Es importante apuntar sobre la determinación de capacidad jurídica."

💬 Finalmente, el líder de la CC-ARI transmitió que “esto no es más que producto de un esfuerzo colectivo, uno sí hace de puente, pero quienes en realidad son protagonistas de cada avance, son las PCD. Es por ello que me resulta sumamente grato que hayamos logrado acordar no solamente ésta formación, sino que tal como será ésta y todas aquellas que iremos trazando, el que dentro del cuerpo de transmisión de conocimientos, se encuentren como ponentes propias personas con discapacidad, por cuanto es preciso que nada sea sin ellos”.

