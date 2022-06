Desde que era una niña Soledad Pastorutti comenzó a cantar. En 1996 cuando tenía 15 años debutó en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. El éxito de esa actuación fue tal que se consagró como revelación del festival y recibió el premio “Cosquín de Oro”. A partir de ese momento, construyó una carrera exitosa hasta el día de hoy.

A los 41 años, la artista oriunda de Arequito dio a conocer una drástica decisión que tomo sobre su futuro laboral que sorprendió a todos. En una entrevista reciente, señaló que en 10 años espera dejar de lado sus giras para poder disfrutar de su casa, acompañada por su familia: su esposo, Jeremías Carlos Audoglio y sus hijas, Antonia y Regina.

“Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades”, afirmó la intérprete al medio uruguayo La Prensa Federal. Luego, agregó: “He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a los 12 años y ya siento mi desgaste”.

Las declaraciones de Pastorutti se viralizaron rápidamente en las redes y generaron preocupación y tristeza. En Twitter, una de sus seguidores hizo una captura de la entrevista y comentó: “Yo estoy destrozada desde la mañana con esto. Se me fueron las ganas de tener más de 40 te diré...”.

La Sole leyó el mensaje y le contestó: “Falta mucho aún que pasen 10 años… ¡¡¡vivir es hoy!!! ¡¡¡Mientras tanto seguimos disfrutando!!!”. Otras fanáticas también expresaron su tristeza por esta noticia: “Ojalá todos los días sigas encontrando las ganas de vivir el hoy en la música, no concibo la idea de no volver a verte arriba de un escenario”.

Mientras que una fanática le dio todo su apoyo: “¡Siempre apoyándote Sole! Cómo no respetarte y comprenderte. ¡Seguí tu intuición! La idea es que disfrutes como más lo desees. ¡Nos entregas y entregaste todo! Y eso es lo que hace que hoy estemos acá. Gracias por tu música y tu amor”.

Por otra parte, una usuaria expresó su preocupación por esta fuerte determinación de su ídola: “No, pasan volando 10 años. Igual venís amagando hace rato. ¿Qué te hizo decir eso esta vez? ¿Estás bien?”. Y una usuaria manifestó: “Ojalá sean los diez años más largos de la historia, me siento egoísta, pero no puedo pensar en verte debajo de un escenario”. Por último, una persona le dio un valioso consejo: “No te desesperes. Yo tengo 65 y sigo trabajando. La vida no termina a los 40, al contrario, empieza”.

En este momento, Soledad está integrando el jurado de La Voz Argentina (Telefe) junto a Ricardo Montaner, Lali Espósito y los hermanos Mau y Ricky. En la última edición los artistas se emocionaron con el talento de una joven de 27 años llamada Lucía Gutiérrez Escribano que eligió cantar “All I want” en las audiciones ciegas.

El intérprete de “Castillo azul” fue el primero en presionar el botón para elegirla. Luego, ya con la canción un poco más avanzada, la ex Casi Ángeles hizo lo suyo, seguida por la cantante oriunda de Arequito. Ya sobre el final, y con la voz un poco quebrada por la emoción, la concursante siguió como pudo con su performance, y obtuvo la última aprobación que le faltaba: la del dúo de los venezolanos.

“Estoy chocha y muy emocionada”, fueron las primeras palabras que dijo la joven al terminar de cantar. Y acto seguido, todos los coaches la felicitaron e intentaron convencerla para que integren cada uno de sus respectivos equipos. Finalmente, Lali logró convencerla de que se sume a su team.

