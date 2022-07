La declaración completa de Sebastián Villa ante la Justicia en la causa por abuso sexual

“Ya cuando estoy en la concentración, Félix me volvió a llamar y me dice que lo llamó Tamara que necesitaba mudarse de la casa donde estaba viviendo, que si la podía ayudar. Yo le dije a Félix que la ayudaba en lo que podía ayudarla, pero que en ese momento no podía ayudarla. Que yo la ayudaba, cuando venia a las fiestas, le pagaba sus ubers, la invitaba a comer, siempre fui muy bueno con ella.”

“Me vuelve a nombrar que necesitaba mudarse y me pide si la puedo ayudar. Me pide si mi representante la puede ayudar y le digo que no porque ellos representan jugadores. Después de eso, ella me mostró una foto de una nalga morada, yo le digo que que le pasó ahí, entonces ella me dice que ella puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera. Entonces yo le digo que como me va a hacer una cosa así a mi que yo siempre la había ayudado. Pero ella me dice que ella esperaba que yo la ayudara en esto”.