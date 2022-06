López Murphy se metió en la disputa de Macri y Morales; "Lo peor que se puede hacer es crear conflictos"

Los cruces entre Mauricio Macri y Gerardo Morales por el gobierno de Hipólito Yrigoyen impactaron de lleno en Juntos por el Cambio. Esta vez, el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, se refirió a los entredichos y buscó calmar las aguas: "Es poco lúcido por parte de la dirección de la oposición disputar por temas de hace 110 años”.

“Nuestra tarea con los problemas que tiene el país es concentrarnos en el porvenir y no en un debate histórico que lo único que hace es generar conflicto", dijo el ex ministro de Economía, en diálogo con Cristina Pérez en Radio Rivadavia. "No es enriquecedor ese debate" y manifestó que "fue inapropiado el comentario (de Morales) y desafortunada la réplica (de Macri)".

Así, el "bulldog" destacó que deben trabajar en “construir el porvenir”. “El país sufre a un Gobierno de muy malas características y está ansioso de que haya una alternativa vigorosa", sostuvo el ex ministro de Economía.

En el mismo sentido, agregó que "lo peor que se puede hacer es crear conflictos dentro de la oposición, cuando necesitamos toda la fuerza posible para lidiar con una crisis de características colosales y una falta de credibilidad enorme en el país por propios y extraños".

Morales a Macri: “Si quiere romper Juntos por el Cambio lo mejor es que lo diga”

Las diferencias del titular de la UCR con el PRO no son nuevas. Ya se cruzó con Horacio Rodríguez Larreta, como con Patricia Bullrich, y ahora con Mauricio Macri. Todo comenzó cuando el ex presidente mencionó al primer presidente radical, Hipólito Yrigoyen, como uno de los responsables de la debacle de Argentina.

“El populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen", dijo Mauricio Macri

“El populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita; fue muy contagioso y se expandió al resto del mundo”, comentó Macri.

La respuesta de Morales no se demoró en llegar: “Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente”.

AR cp

Fuente:https://www.perfil.com/noticias/politica/lopez-murphy-se-metio-en-la-disputa-de-macri-y-morales-y-pidio-que-lo-peor-que-se-puede-hacer-es-crear-conflictos.phtml

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.