EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA LEGISLATURA CONTINÚA BRINDANDO CHARLAS SOBRE HISTORIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

El Archivo Histórico de la Legislatura de Jujuy recibió a un grupo de estudiantes del Colegio Secundario Cristo Rey, quienes participaron de una charla sobre técnicas archivísticas y de conservación de documentos históricos, además de acceder a documentos de las primeras actividades de la Legislatura a partir de su creación.

Acompañaron a la titular del Archivo Histórico y capacitadora; Profesora Lilian Batallanos de Sadir, el Secretario Parlamentario, Dr. Javier Gustavo Olivera Rodríguez y la Profesora Natalia B. Baños a cargo del grupo de alumnos del Colegio Secundario Cristo Rey.

La jefa del Archivo Histórico, profesora Lilian Batallanos, señaló que la charla se realiza en el marco de las actividades de conmemoración de la Independencia de nuestro país, además ponderó que estas actividades visibilicen aún más el trabajo del Archivo Histórico, lugar donde se resguarda importantes documentos “todo el funcionamiento de la Cámara a partir de 1835 lo tenemos acá a disposición del público en general y por supuesto estudiantes de todos los niveles, primario, secundario, terciarios y universitarios”.

Batallanos, agregó que respecto de la declaración de la Independencia “tenemos documentación con respecto al 9 de julio, que por supuesto fueron leyes sancionadas por diputados que a posteriori estuvieron en sus cargos pero que tienen que ver con cómo se conmemoraba el 9 de julio en nuestra provincia. Se sancionaba, se debía pagar una multa si no se embanderaba como corresponde la ciudad, si no se asistía a la misa, se cerraban las pulperías y todo los lugares de ventas de comestibles, cosa que actualmente no hacemos, entonces es importante para los jóvenes hacer un cuadro comparativo, ir conociendo la historia, las raíces, ir fortaleciendo nuestra identidad como pueblo jujeño”, reflexionó.

