EL INTENDENTE JORGE ALENTÓ A CONTAR CON UN SISTEMA DE SALUD SOLIDARIO E INCLUSIVO

Presente en la inauguración de las obras del nuevo edificio del sanatorio Nuestra Señora del Rosario, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, alentó a todo el sistema de la salud a invertir en un régimen solidario e inclusivo destinado a acompañar a todos los jujeños en momentos difíciles.

28 septiembre, 2022 El intendente Raúl “Chuli” Jorge, reconoció el gran proyecto que se ejecutó en las instalaciones, “es un proyecto muy grande, en un lugar difícil; acá se ha hecho una gran ‘cirugía’ y ‘se ha operado’ muy bien’ para tener este gran resultado”, expresó en relación a la obra .

Poniendo en relieve la decisión del sector privado de realizar tal inversión expresó, “esto significa un aporte y demuestra que todo puede ser posible, también alentienta a todo el sistema de salud”, y posteriormente destacó, “la visión tan comprometida, solidaria e inclusiva en los momentos difíciles y complicados que vivió la provincia, donde el Sanitario Nuestra Señora del Rosario estuvo presente desinteresadamente, aportando a un sistema que se quebraba. Mis felicitaciones y seguir adelante que vale la pena invertir en esta ciudad y en la provincia“

Juan Mallagray, gerente del Sanatorio precisó que el nuevo edificio consta de 9 pisos, con dos subsuelos de servicios, una planta baja con 12 consultorios de diagnósticos por imagen, de lo que se destacan un resonador magnético, una sala de electrofisiología, se ha incorporado ecógrafos, equipos de rayos, se han construidos 77 camas nueva de internación, se remodelaron 21 camas de terapia intensiva, se levantó una nueva unidad coronaria, todas estas con altas tecnologías, sistema de central de monitoreo, sistema de purificación de aire, se ha remodelado el 100% de los quirófanos y se ha construido un nuevo quirófano, “en si hemos se trabajó en todas las áreas del sanatorio tanto ambulatorio como de internado, estamos muy contentos con los resultados“. afirmó.

En tanto el ministro de Salud, Alberto Buljubasich sostuvo que “venimos de la pandemia, la pandemia nos quitó un montón de cosas, fue terrible, nos quitó seres queridos y nos dejó algunas enseñanzas, que es lo que tenemos que rescatar. El sistema de salud, tembló, pero no se terminó de caer, pero casi nos vence y nos enseñó que si no vamos juntos como sociedad no va a ser posible seguir adelante”.

“En la salud, no existe sistema público o privado, que haya personas que tengan ganas de invertir en salud es infinitamente bienvenido; necesitamos que el Estado y la Sociedad trabajen juntos, para tener un mejor futuros para nosotros y sobretodo para los que vienen”, concluyó.

Con la inauguración del nuevo edificio se aumentará en un 50% la capacidad de atención médica con la que cuentan actualmente:350 mil personas al año en consultorios; internaciones externas e internas de 12 mil personas anuales y más de 7 mil prácticas de cirugías.