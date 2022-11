COMUNIDADES ABORÍGENES SE FORMAN EN LIDERAZGO INTERCULTURAL

Miembros de las comunidades de Santo Domingo, Nuevo Pirquitas, Coyaguaima, Loma Blanca, Orosmayo y Orosmayo Grande iniciaron un proceso inédito para alcanzar su "Plan de Vida Comunitario", que les permitirá fortalecer su desarrollo y potenciar su legado cultural.

La Capacitación en Liderazgo Intercultural avalada por consenso de autoridades comuneras es impulsada por SRR Mining, operadora de Mina Pirquitas. Por primera vez, los representantes elegidos comenzaron una formación de cinco meses y trabajarán en la conformación de un Plan de Vida Comunitario orientado a gestionar el legado productivo en sus lugares de origen. La actividad se encuadra en el compromiso de acompañar un legado pos minería, con la participación de referentes comunitarios, líderes aborígenes y expertos en diferentes temáticas, con el respaldo de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy.

Al respecto, la Supervisora del Área de Relaciones Comunitarias de la empresa, Cintia Bitancur, manifestó: “es fundamental en estos momentos poder trabajar con ellos en el legado pos minería, para cuando la empresa minera ya no se encuentre en el territorio”. Aseguró que se trata de una premisa desde la instalación de la compañía en la Puna, la cual forma parte de un amplio programa de desarrollo de las Relaciones Comunitarias.

“Nos sorprende y nos alegra que puedan participar más jóvenes en la generación de nuevas oportunidades para sus comunidades”, comentó al señalar el perfil mayoritario de los asistentes. Ponderó la presencia de mujeres y la importancia asignada a cada participante en la gestión y compromiso con sus pueblos.

La inauguración

Durante dos días, Santo Domingo fue la sede de este primer encuentro, con múltiples abordajes sobre la historia comunitaria, la relación de la naturaleza y la cultura, leyes y convenios, problemáticas y desafíos de cada grupo comunitario.

La inauguración contó con la presencia del Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias de SSR Mining, Edgardo Volpi; el Presidente de la Comisión Municipal de Mina Pirquitas, Victor Rolando Flores; y la presidenta de esa comunidad, Nilda Zerda.

Volpi puntualizó que se trata de una mesa lograda a partir de múltiples voluntades. “Además de la empresa, tenemos el acompañamiento de todas las comunidades, del Gobierno de Jujuy. Eso nos da una gran alegría, también nos llena de orgullo y nos emociona, ya que tres años atrás esto era impensado".

“Este punto es una bisagra. Sabemos que de acá en adelante todos los proyectos van a tomar otra velocidad, otra dimensión, otro alcance, que va a servir en definitiva para que sus protagonistas lleven adelante la transformación del territorio”, concluyó Volpi.

En la bienvenida, la Comunera Nilda Zerda, aseveró: “Nunca pensé que esto se podría dar. Agradecida porque junto al equipo estuvimos trabajando para poder ayudar al territorio y trabajar en conjunto. Todas las comunidades pudieron ser parte. Las que estaban mandaron sus representantes, así que la verdad es muy satisfactorio”.

En tanto, el Comisionado Flores agradeció el comienzo de este plan: "Hoy festejo que hayamos iniciando esta capacitación, es importante para nosotros y las comunidades hablar de la interculturalidad y hablar del liderazgo”.

Las propuestas

El amplio temario consensuado con la comunidades incluyó en doble jornada el abordaje de la naturaleza como recurso cultural; percepción del territorio en la Puna Argentina; pasado y presente de la minería metalífera; coexistencia de derechos Interculturales; OIT, Ezcasu y jurisprudencia de pueblos originarios de interés.

Uno de los temas más destacados se denominó “Volvamos al sentido de la historia”, donde se analizó bibliografía del lugar; el devenir de cada pueblo a partir de relatos de padres y abuelos; la inquietud de recopilar más datos a fin de reconocer identidad. También se abordaron los alcances de la Ley 24585 de Impacto Ambiental en la actividad minera; los convenios vigentes (como el 169-OIT); acuerdos regionales sobre acceso a la Información, participación pública; acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, entre otros.

Los primeros pasos del Plan de Vida Comunitario – Plan Estratégico Situacional (PES), incluyó la identificación de las diferentes problemáticas (dialogadas entre los asistentes y sus comuneros), las cuales fueron compartidas en la mesa de trabajo.

En cinco meses se efectuará la presentación final de los planes que impulsará cada grupo participante en su territorio.

Las repercusiones

Milton Lamas de la Comunidad de Nuevo Pirquitas y ex-presidente de su comunidad, consideró que “esta capacitación de Líderes hace que aquellos que fuimos líderes podamos reforzar nuestros conocimientos, enfocándonos en el futuro y tratando de inculcar estos conocimientos a los próximos líderes”.

Por la Comunidad de Loma Blanca, Vilma Yolanda Vilca, recalcó: “Me pareció muy importante el tema del liderazgo intercultural, aprender y llevar esa información a mi comunidad. Es una forma de ayudar a mi comunidad, como un líder más”.

El Colegio Secundario de Loma Blanca también tiene protagonismo en este proceso, a través de los estudiantes del último año Abigaíl Asencio y Federico Vilca, quienes compartirán sus aprendizajes con sus compañeros.

Por su parte, la joven Marcela Tejerina de la Comunidad de Orosmayo Grande relató: “me asocié a la comunidad y me interesa profundizar en todo lo que tengo que saber para pertenecer. No quiero estar solo por estar. Son muchos conocimientos para mí, que la verdad no conocía”.

En idéntico sentido, el Presidente de la Comunidad de Orosmayo, Daniel David Casimiro, ponderó el nivel de esta formación que se inicia: “La verdad es muy satisfactorio. En esto es más puntual, más específico en territorio, y estuvimos compartiendo también ciertas historias que no conocíamos, y es valedero”.

Fabiola Mabel Calisaya, técnica del FEDES (Fondo de Desarrollo Económico y Social), detalló que esta capacitación “realmente es muy buena, porque hay herramientas que por ahí no conocíamos, como los convenios, todo lo que es legislación que tenemos que tener conocido”.

Vale mencionar que intervinieron en el primer módulo el Mg Mario Palma Godoy y el plantel técnico conformado por Abigail Trejo, Glenda Arana, Abigail Oña, Noelia Alancay, Lourdes Luna Rodríguez; Nilda Zerda (Santo Domingo) y Rufino Llampa (Nuevo Pirquitas).

El próximo encuentro se realizará a fines de noviembre, a partir del respaldo de SSR Mining, la Consultora Empoderar RS, las comunidades vinculadas y el Gobierno Provincial.

