Tumbaya. Asueto Si... al final Asueto No .¿Por desobedientes?

Todo seria a raíz de que los empleados no quisieron participar del desfile el día 2 de Febrero,dejando plantado al comisionado lo que detono la drástica medida.





El día 31 enero se firmó el decreto N° 68 C.M.T el cual otorgaba asueto por las fiestas patronales para el día de hoy 3 de febrero, sin embargo hoy todos tuvieron que presentarse a sus respectivos puestos de trabajo. Todo lo habría detonado las presiones para desfilar en el marco de la fiestas patronales y la posición firme de los municipales que exigían por sus derechos.





esta situación comenzó días antes cuando los empleados municipales fueron informados que deberían participar del desfiles cívico a realizarse por Avenida San Martín.





Lo que genero el pedido de ropa y botines que no se entregan desde hace mucho tiempo pedido que no habría sido bien recibido por que se hizo por parte de los empleados y del Gremio SEOM.





Llegado el momento no se vio la participación de los empleados en el desfile, los que habría detonado la suspensorio del asueto decretado, como medida correctiva a los empleados desobedientes.

Consultando a empelados que no participaron afirmaron " El comisionado no entiende que en la fiesta mas importante de nuestro pueblo no queríamos dar pena por la ropa vieja que tenemos y ni hablar del calzado, se sabia de las consecuencias y se concretaron, pero esperamos que el pedido se ropa sea atendido por el bien de todos los empleados, para poder trabajar dignamente" concluyó.

























Periodista: Jesus Janco Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.