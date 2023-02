Gerard Piqué y Clara Chía Martí “Se van a casar el mismo día en el que Shakira cumple años”.

Desde que el productor argentino Bizarrap lanzó su “Music Session” con Shakira, no se habla de otra cosa en las redes sociales. Es que la colombiana aprovechó la canción para tirarle a su ex pareja con frases como “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”. Además le dio a Clara Chía Martí, la actual novia del exfutbolista: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, canta.

Este miércoles en “A la tarde” por América, revelaron la venganza que estaría preparando Chía Martí contra la artista. “Se van a casar el mismo día en el que la colombiana cumple años”, dijo el periodista Lucas Bertero, que opinó que lo hace “para lastimar a Shakira”.

Lo cierto es que Piqué nunca quiso casarse con la cantante, pero parece que con su actual pareja la cosa sería diferente. Es que ella le dejó en claro la situación cuando empezaron a salir. Al mismo tiempo, sería una manera de demostrar que en realidad no les afectó las críticas de Shakira en su canción viral.

Piqué y Clara Chía estarían planeando una venganza contra Shakira.

Quien sí se mostró públicamente fue el mismo Gerard Piqué, que anunció el acuerdo que firmó con una conocida marca de relojes a la que la madre de sus hijos critica en la sesión musical. Hace pocos días también se lo vio manejando un auto modelo Twingo, que se convirtió en tendencia por el escándalo con Shakira.

La relación entre Clara Chía y el exfutbolista comenzó en la empresa que él administra. Ella era estudiante y al mismo tiempo trabajaba con Piqué. El periodista español Roberto Antolín dio detalles de ese primer acercamiento.

“Gerard Piqué tiene su empresa y hace todo a través de Kosmos. Clara era una becaria y empezó a tontear con ella. Cuando empiezan a salir, ella fue con las cosas claras desde el comienzo y mucho más que Shakira”, contó el especialista.





Fuente: https://la100.cienradios.com/espectaculos/el-golpe-bajo-de-gerard-pique-y-clara-chia-marti-contra-shakira-que-detono-la-bomba-final-nunca-quiso-hacerlo-con-ella/













































Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.