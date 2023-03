Nueva alternativa para Tumbaya "Movimiento Tumbaya Crece y Avanza"

Jesus Janco referente

Representamos una nueva alternativa para Tumbaya, Jesús Janco referente del movimiento manifestó. “Desde este movimiento hemos comenzado ya el proceso de hablar con los vecinos de las quebradas y del pueblo con el fin de que se sumen a esta iniciativa, porque creemos que como fuerza política no podemos estar ajenos a las necesidades de nuestros vecinos”.

El objetivo de este movimiento como lo dice su nombre es que Tumbaya crezca y avance. Crecer en todos los ámbitos desde la producción, el comercio, el turismo y las artesanías, pero no solo temporalmente sino permantemente, durante todo el año y que avance para ser como corresponde un departamento próspero , donde nuestros habitantes tengan esperanza de un futuro mejor para nuestros hijos e hijas, que no piensen en el desarraigo como alternativa abandonado sus casas, sus tan preciadas tierras en búsqueda de nuevas oportunidades, porque no tiene el apoyo de quienes gobiernan. Queremos estar codo a codo trabajando por cada vecino, por cada joven que tiene fuerzas para forjar su futuro en esta localidad y por cada anciano que trabajo y lucho toda su vida por mantener su tierras y hoy en día se sienten abandonados. Ahora es el momento de ayudarlos, apoyarlos y no abandonarlos, como muchos de nuestros vecinos nos manifestaron que se sienten.

Con este objetivo avanzamos a paso firme por nuestro pueblo, sin rendirnos ni claudicar, porque ya es hora que Tumbaya crezca y se levante.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.