Jorge Rial sorprendió al blanquear públicamente su relación con la escritora María del Mar Ramón

Mucho se habló de Jorge Rial en las últimas semanas por el mal momento que vivió en su último viaje a Colombia. El periodista sufrió un infarto y estuvo más de 10 días internado, y en todo ese tiempo contó con el apoyo de su médico personal, sus dos hijas y de una joven escritora que no se fue de su lado.

Con el correr de los días se supo que la escritora María del Mar Ramón era la persona que estuvo junto a Rial en el momento que le dio el infarto. Y este viernes en su programa “Argenzuela” blanqueó que está en pareja con la joven, a quien le lleva varios años de diferencia.

“Estuve del otro lado y acá estoy de vuelta. Tenía ganas de pasar a saludar, a verlos. Sé que se preocuparon mucho por mí, que estuvieron muy pendientes de lo que me había pasado”, les dijo a sus compañeros al comienzo del programa.

“Disculpen la voz, hay que reeducarla porque tuve un caño puesto durante 14 horas. Tenía ganas de venir para que me vean, no vine ayer para no ensuciar la visita de Cristina, porque sabía que se iba a hablar más de mí que de ella”, bromeó el conductor que solo fue de visita al ciclo.