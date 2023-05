Filtraron la reacción de Gerard Piqué al ver que sus hijos Sasha y Milan aparecían en un videoclip

La aparición de Sasha y Milan en Acróstico, el nuevo tema de Shakira , generó furor entre los fanáticos de la artista, quienes no tardaron en señalar el parecido entre la cantante y los dos hijos que tuvo con Gerard Piqué . Sin embargo, según comentó una periodista española, quien se mostró sorprendido al respecto fue el futbolista.

Al aire del programa Espejo Público de Antena 3, Lorena Vázquez aseguró que habló con el círculo íntimo del deportista, quienes le dijeron que él no estaba al tanto de la canción . “Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira y su equipo ni lo sabía por parte de sus hijos ”, detalló la periodista.