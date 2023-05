Jujuy expone potencial minero al mundo

El secretario de Minería e Hidrocarburos, Miguel Soler, expuso las bondades y posibilidades de inversión en Jujuy, a funcionarios del gobierno japones.

15 DE MAYO DE 2023

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción continúa trabajando con la firme decisión de mostrar las bondades y posibilidades de inversión que existe en el territorio. Con ese fin, el secretario de Minería e Hidrocarburos, Miguel Soler, presentó el potencial minero de Jujuy a autoridades de Japón.

La presentación se realizó vía Zoom y contó con la participación de autoridades de Salta, Catamarca y el Gobierno Nacional. Por Japón estuvieron presentes: Mr. Nobuaki Arima, Director of Mineral and Natural Resources Division, METI; y JOGMEC: Director-class of Metals Strategy Department (TBC).

“Este tipo de reuniones son importantes porque permiten seguir dando a conocer los trabajos que venimos desarrollando para fomentar la inversión minera en exploración y puesta en producción de nuevos emprendimientos mineros, con un firme compromiso de cuidar el planeta desde Jujuy, aportando con minerales críticos para la transición energética (litio, plata y zinc)”

Soler precisó que el gobierno de Japón solicitó la reunión para interiorizarse sobre las diferentes oportunidades que puede haber, “no solamente en inversiones de materia minera, sino de toda la cadena de valor aguas abajo, incluido la investigación y todo el encadenamiento productivo que pueda crecer en Jujuy, la Región del Litio y en el resto del país”.

“Esto muestra la importancia que tiene Jujuy, que ya tiene una empresa japonesa trabajando en minería como Toyota, socia en el proyecto “Sales de Jujuy, y todo el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, y otras áreas del gobierno de Jujuy, para afianzar y ampliar la matriz productiva en beneficio del pueblo jujeño”, ponderó el secretario.

A modo de cierre precisó que debido al interés de los inversores, se planificarán nuevas reuniones a futuro, para las cuales serán convocadas otras áreas de la provincia de Jujuy, como Jujuy Energía y Minería, Sociedad Del Estado (JEMSE), el Instituto de Litio y otras áreas.

