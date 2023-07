Cortes de ruta: los profesionales del sistema de salud tienen dificultad para llegar a sus lugares de trabajo

Desde el Ministerio de Salud de Jujuy se solicita con suma urgencia que se permita el paso a los vehículos oficiales que realizan el transporte del personal sanitario hacia el Hospital Jorge Uro de La Quiaca.

07 DE JULIO DE 2023

A raíz de ello “también el abastecimiento de medicamentos e insumos se encuentra limitado en el hospital porque tampoco pueden pasar los proveedores y tenemos que salir a buscar los elementos, lo que a su vez significa un deterioro en los vehículos porque, por ejemplo, no es fácil trasladar el oxígeno en una camioneta, aún así es siempre prioridad la atención del paciente”, explicó la directora del Hospital Jorge Uro de La Quiaca, Fernanda Elías.

Asimismo, la profesional contó que “pese a que el tránsito de las ambulancias es más fluido, no sucede igual con los vehículos oficiales de Salud que trasladan a los profesionales médicos, ya que no se está brindando paso y menos en el caso de trasladarse en autos particulares donde directamente no hay ninguna posibilidad de avanzar”.

Por último, Elías destacó “la predisposición de muchos profesionales que a pesar de las dificultades que tuvieron que pasar en el trayecto lograron llegar” y concluyó con el pedido de que “hay que ponerse en el lugar de los profesionales de la salud que vienen desde otros lugares y pensar en los que se encuentran de guardia, que con la situación, están sobrecargados y necesitan descansar como cualquier persona”.

Cabe mencionar que este accionar de los manifestantes en los cortes imposibilita cumplir con los servicios del sistema público de salud en la provincia y vulnera los derechos a la atención, a la salud y a la calidad de vida de todos los ciudadanos.

