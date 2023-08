Crece la expectativa hacia el próximo SUSTENTUR BOLIVIA 2023

El pasado 18 de julio se llevó a cabo la presentación del 1° Encuentro Internacional de Turismo Sostenible “SOSTENTUR 2023”, en el Salón Rojo de la Gobernación de Tarija, Bolivia. El evento tendrá lugar el 24 y 25 de agosto en el Valle de La Concepción, Uriondo, Tarija. En la jornada de lanzamiento estuvieron presentes el gobernador del Departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón; el subgobernador de Uriondo, Edilberto Pañique; el alcalde del Municipio de Uriondo, Javier Lazcano; el presidente de la Asociación de Turismo de Uriondo, Luis Donaire; junto al coordinador Gral. de SOSTENTUR, Ramón Aisama.

Esta importante propuesta tendrá como objetivos proyectar -a partir de realidades sectoriales de Sudamérica-, los nuevos desafíos del Turismo para este año; generar un encuentro de los referentes, líderes locales, nacionales e internacionales del sector privado y público del Turismo para proponer, diseñar y refrendar acuerdos a favor de los destinos turísticos participantes; motivar al sistema turístico -Cámaras, profesionales, unidades académicas, sector público, gremios-, a ser parte de los desafíos de construcción de nuevos destinos sostenibles, con circuitos turísticos integrados, locales y regionales.

La presentación del evento estuvo a cargo del coordinador general de SOSTENTUR, Ramón Aisama, quien se refirió a la actividad del organismo, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre los sectores involucrados. Al respecto, el referente manifestó: "Para nosotros es una enorme satisfacción y al mismo tiempo un gran desafío estar presentes y ser partícipes de un encuentro de esta magnitud, sin olvidar que no podemos construir un destino si no nos asociamos, si no nos unimos, si no desarrollamos un proyecto. En ese sentido, SUSTENTUR es una 'marca' que va a quedar para que Uriondo comience a trabajar el proceso de construcción de un nuevo destino con gran presencia en Tarija. A través de este Foro Internacional se va a nuclear al norte de Argentina, Bolivia, Perú, Chile y por supuesto a los invitados especiales de Paraguay y de Brasil, que participarán a través de la virtualidad. Debemos generar un encuentro de líderes y referentes, quienes son los encargados de construir este proceso, acompañados de todos los actores que componen la cadena productiva. Y, por supuesto, motivar a todo el sistema que integra la actividad turística a sumarse activamente, ya que no puede haber nadie fuera de estos procesos, partiendo desde el más sencillo prestador hasta los grandes operadores".

Entre las actividades a llevar adelante, el coordinador de SOSTENTUR anticipó que se realizará una reunión de integración regional, hacia una gran red de turismo sostenible en la región Perú, Bolivia, norte de Argentina, Chile. También se desarrollarán ferias y un pequeño workshop para esta primera edición, a los fines de comenzar a visualizar y a proyectar, entre una vasta agenda de acciones. Sobre este último punto, Aisama agregó: “Contaremos con un workshop con al menos 10 escritorios para empresas, en especial pensando en las que provienen del exterior para mostrar su potencial y se conozca a los interesados en la materia. En otro espacio y frente al Teatro Municipal, tendrá lugar una feria con puestos referidos a destinos y emprendimientos de diferentes puntos turísticos que nos van a visitar en Bolivia. Y, vamos a generar mesas de trabajo puntuales, teniendo en cuenta al Turismo de Reuniones como nuevo desafío para romper la estacionalidad. Además tendremos una mesa panel de Turismo Rural, en donde se conocerán las diferentes experiencias, como la de nuestro Jujuy, junto a las del interior de Bolivia y del Perú, entre otros, para que nos compartan cómo desarrollan su ruralidad. Estos son algunos de los múltiples ejes a trabajar junto a todos los actores con los que vamos a desarrollar dinámicas, con miras a establecer en qué se puede avanzar en los futuros años”.

Por su parte, el alcalde del municipio de Uriondo, Javier Lazcano, también destacó la importancia de contar con la alianza de todas las instituciones vinculadas a dicho municipio y agradeció el apoyo conjunto. Sobre este aspecto, el funcionario señaló: "Como alcalde de Uriondo puedo asegurar que unidos en esfuerzo y compromiso, vamos a hacer posible que este gran evento que se espera llevar adelante en agosto, sea una realidad y nuestro municipio se muestre al mundo. Hemos aprendido la lección con la última pandemia y por eso queremos seguir integrándonos, romper barreras, superar límites, estando en conexión unos con otros. Sin duda esta nueva propuesta permitirá que el municipio se abra al mundo para exponer todo su potencial. También recordemos que se ha trazado una línea para diferenciarnos de alguna manera de otros lugares, de otros atractivos turísticos, como la producción de la uva y del vino de manera agroecológica. Esta presencia promueve la visita tanto de los habitantes de nuestro país, como de los llegados de otras nacionalidades. Estamos trabajando intensamente en cada proyecto, por lo que quiero agradecer a todas las organizaciones por su colaboración y confianza".

Para cerrar la presentación, el gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, se mostró complacido con los pasos dados. "Felicito a todos los actores que son parte de esta propuesta. Además, considero que es muy atinado el poder aprender de nuestros hermanos jujeños en Argentina, con esa impronta pujante que los caracteriza y que muestra el grado de desarrollo que poseen. Queremos que se nutra este intercambio y que todos seamos partícipes; tenemos mucho por hacer y este tipo de eventos contribuyen a ese gran propósito. Poco a poco hay que ir construyendo desde lo local, pasar por lo regional, lo nacional y algún día podremos hacerlo a nivel de continente. Este evento nos compromete a dar lo mejor de nosotros, ponderando la reactivación del sector agrícola y agropecuario, la transformación del turismo y de los servicios, que son los principales ejes de crecimiento. Celebro la iniciativa y le deseo el mayor de los éxitos", concluyó el mandatario.

