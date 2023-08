La reacción de Wanda Nara ante el nuevo tema de L-Gante, en el que llama "cornudo" a Mauro Icardi

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a Turquía en las últimas horas, L-Gante , quien sigue preso en la DDI de Quilmes, acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por uso de armas de fuego, volvió a generar un nuevo revuelo.

“Siempre andamos full y el otro cornu reniega en Estambul” , dice la canción, en una clara referencia el futbolista, quien juega en el Galatasaray de Turquía. Y en medio de todos los interrogantes de cómo grabó la canción, Wanda apoyó a su marido y se lo hizo saber al artista.