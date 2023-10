Bullrich llegó a Santiago y calentó la previa del debate presidencial: “Massa es el lamebotas de Cristina Kirchner”

A horas de comenzar el primer debate presidencial, la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich llegó a la provincia de Santiago del Estero y apuntó contra el ministro de Economía, Sergio Massa , luego de que el aspirante a presidente de Unión por la Patria (UxP) la definiera, días atrás, como “la ministra de Seguridad de Carlos Melconian”, su elegido para encabezar la cartera de Hacienda ante un eventual triunfo.

“No me preocupa porque esto es un debate, si alguien quiere hacerse el vivo y hacer un anuncio, lo puede hacer antes o después. Me parece que no es el centro. Que diga lo que diga”, opinó Bullrich.