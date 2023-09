Rechazaron el pedido de detención a L-Gante y seguirá en libertad

El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, rechazó el pedido detención al cantante Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, y seguirá en libertad. El magistrado no hizo lugar a la solicitud de los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra quienes habían solicitado su "inmediata" captura.

"Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un ’doble conforme’ que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación", expresó a Télam el abogado de L-Gante, Diego Storto.