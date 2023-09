"Cuidado con esas fantasías": Melconian criticó las propuestas de Milei y el candidato lo ninguneó

L uego de que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich , anunciara que su ministro de Economía sería Carlos Melconian , en caso de que llegue a la Presidencia, el economista criticó las propuestas de La Libertad Avanza. “Cuidado con todas esas fantasías", señaló, por lo que Javier Milei contestó ninguneándolo y recordando que “la candidata es Bullrich”, quien “está muy pobre en términos económicos” .

Al ser consultado por los proyectos de Javier Milei, Melconian recordó que “en ningún país cerró” el Banco Central. “Yendo a cuestiones prácticas: si yo tomara 180 países en el mundo y vos me decís, 90 tienen y 90 no; si me dijeses 150 no tienen y 30 sí; ahora si me decís de 180, 180 tienen... Entonces, lo primero que digo y sin cerrarme —porque lo peor que uno puede hacer en la vida es cerrarse— es: ‘¿Me podés explicar por qué vos lo querés cerrar?’”, cuestionó en una entrevista con Jonatan Viale con LN+.

El candidato a ministro de Economía también atacó el argumento que teoriza que la eliminación del Banco Central controlaría la emisión y, por lo tanto, la inflación: “Cuando acá no hubo más emisión, como en la convertibilidad, salieron los Patacones, los Lecops y las cuasimonedas. Cuando hace muchísimos años, cuando yo era chico, salieron los bonos salteños, valían cuarenta guita, pero cuando salieron todas esas monedas en la convertibilidad ¡valían uno a uno! La estación de servicio te agarraba el Patacón”, relató.

Patricia Bullrich y Carlos Melconian.

“Cuidado con todas esas fantasías porque primero hay que escucharlas, hay que traducirlas, hay que decir por qué. Tenemos que gastar el oxígeno para mirar hacia adelante”, dijo Melconian sobre las propuestas de Milei y luego agregó: “No viene ninguna magia”. Además, sostuvo que mientras trabajan en el diagnóstico de los problemas del país, “la gente se tiene que quedar tranquila, que hay horizonte y hay solución”, aseguró en diálogo con LN+.

“Nosotros creemos que para mejorar el salario lo que importa es que vos generes las condiciones para el respeto a la propiedad privada, que ‘clima de negocios’ empiece a ser una buena palabra, que no venga dinero especulativo, que se agrande la torta, que se genere empleo, que suban la competitividad y los sueldos”, indicó Melconian.

Si bien el expresidente del Banco Nación todavía no presentó un plan económico claro, sí aclaró que implementaría un bimonetarismo, en caso de llegar al Palacio de Hacienda. “Lo único que vamos a hacer para tu tía es que esté dentro de la ley lo que tu tía ya decidió hace años. Que pueda hacer contratos, pueda comprar un auto. Cada vez vamos a ir agregado más precisiones”, planteó.

Carlos Melconian: "Hay un plan, un programa. No estamos frente a un salto al vacío"

“Nosotros prometimos una inundación de La Quiaca a Tierra del Fuego de nuestra propuesta capitalista, occidental, federal y progresista”, dijo Melconian, quien aclaró que “progresista” no se refería al progresismo, sino al progreso. “Libre elección, no competencia. Convivencia”, agregó el economista sobre el bimonetarismo.

Melconian criticó la idea de Milei de cerrar el Conicet

Cuando le consultaron al economista por la idea del candidato presidencial de La Libertad Avanza de cerrar el Conicet, señaló: "El problema no es el Conicet, el problema es su contenido, quien trabaja, cómo está ordenado. El problema no es Aerolíneas, es su contenido, quien trabaja. Esto no es demagogia ni populismo. Todo eso es la diferencia de si la palabra existe o no. Hay que ver si las cosas son posibles o no. De repente eso te sirve para ganar y la onda pasa por ahí, pero después te vas a 'empomar'. Terminó la historia de tengo que decir A pero cuando llego hago B".

Además, en un evento en Córdoba realizado este jueves, Melconian manifestó: “Estamos listos para desembarcar. Hay un plan, hay un programa, es realista, es implementable, tiene sentido común, es práctico. Tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío”. Por último, añadió una crítica al plan de Milei y aseguró que “lo único que está prohibido es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica”.

La respuesta de Javier Milei a Melconian

Tras la confirmación de Patricia Bullrich sobre la incorporación de Carlos Melconian a su equipo, Javier Milei ninguneó al economista de la Fundación Mediterránea. “Esta es una discusión entre candidatos a presidente” dijo. A ello, agregó que “la candidata es Bullrich”, sobre quien opinó: “Está muy pobre en términos económicos”.

Javier Milei.

“Cometió errores graves y la gente está muy asustada en lo que pueda hacer ella en una situación de gobierno porque demostró falencias groseras. Primero mostró un equipo y ahora muestra otro”, señaló el libertario en una entrevista con radio Rivadavia.

Si bien Melconian pertenece al thinktank cordobés que en su momento impulsó a Domingo Cavallo, una figura que Javier Milei ha definido como “el mejor ministro de Economía de toda la historia”, su simpatía no se expandió hasta la figura de Melconian. En cambio, se rodea de economistas del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, como los exfuncionarios menemistas Carlos Rodríguez y Roque Fernández, y su candidata a diputada nacional, Diana Mondino.





