El ex de Fátima Florez: “Javier Milei nunca la va a amar como yo"

En medio del romance mediático de Fátima Flórez con Javier Milei, su expareja, Norberto Marcos, opinó sobre la relación del candidato presidencial y la actriz.

Norberto explicó que trata de no estar al tanto de las novedades y aseguró que su ex está cambiada. “La verdad trato de no ver esas cosas porque no encuentro a Fátima ahí, no la conozco. Es otra Fátima”, opinó Marcos.