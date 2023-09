Massa en Salta, cena con gobernadores peronistas, Gerardo Morales y Gustavo Valdés.

El candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía Sergio Massa inauguró en Salta una serie de acuerdos energéticos rodeado de nueve gobernadores. El dato de la jornada fue que, entre ellos, hubo dos opositores: los radicales Gerardo Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes. Bajo el sol intenso de la localidad de Güemes y con los gobernadores cuidándole la espalda, el ministro-candidato reafirmó su compromiso de "llamar a un gobierno de unidad nacional", y subrayó que, en caso de llegar a la Presidencia, "nadie se debe asombrar de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro Gobierno ".

"Los gobernadores del norte grande nos dan el ejemplo de que se puede trabajar en unidad nacional. Hay que seguirlo", expresaron cerca del ministro minutos después del acto. Massa, además, acordó en una reunión previa con los gobernadores que para compensar lo que las provincias perderán por la quita del impuesto a las Ganancias y del IVA, incorporará al presupuesto 2024 la decisión de que el 25 por ciento del Impuesto al Cheque y el 35 por ciento del Impuesto País sean coparticipables. Todo esto fue sellado con una foto --con las montañas de fondo-- del candidato de UxP junto a los gobernadores, en la residencia del gobernador Gustavo Sáenz, ubicada en Las Costas, San Lorenzo. También estuvo presente la diputada salteña Cintia Pamela Calletti, que colaboró con los escritos que firmarán los gobernadores y presentarán de manera oficial a Massa.

"Quiero agradecer este gesto enorme, invalorable, de estos gobernadores del norte, que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrar desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias", dijo el ministro. Massa arribó a Salta la noche del sábado. Luego de aterrizar, se dirigió a la residencia de Sáenz dónde cenó con cuatro gobernadores: además del salteño, fueron de la partida Ricardo Quintela de la Rioja y Oscar Herrera Aguad de Misiones. Los tres perdieron en sus distritos en las elecciones nacionales y ese fue el eje de la conversación. Los jefes provinciales le prometieron al ministro que van a ganar el 22 de octubre.

Al día siguiente, Massa y los gobernadores anunciaron --bajo el intenso sol del mediodía del parque industrial de Güemes-- un acuerdo para la instalación en el norte grande de 2.500 MW renovables; un acuerdo de ampliación del beneficio de tasa subsidiada a 81.000 nuevos beneficiarios del Programa Primera Llama, residentes en el Norte Grande y la suscripción de 22 Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable del Programa RenMDI por 215 MW. Allí, además de los gobernadores radicales y de los que estaban desde la noche anterior, se sumaron: Raúl Jalil de Catamarca, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Gildo Insfrán de Formosa y Juan Manzur de Tucumán. También se sumó la secretaria de Energía, Flavia Royón.



"Estamos trabajando para ganar en octubre y todo suma: estos actos con el ministro en las provincias; el discurso de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ayer. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que todo salga bien", dijo uno de los gobernadores peronistas a este diario. El jueves, en tanto, Massa se juntará con el gobernador de Chaco, Jorge "Coqui" Capitanich, que no estuvo hoy porque está de licencia tras la derrota del domingo pasado.

Massa no pudo ver el discurso de CFK del sábado en vivo. Terminó un acto en la provincia de Santa Fe minutos antes de que ella comience y luego se subió a un vuelo que tardó más de lo previsto por el viento en contra. Sólo vio fragmentos durante la noche. Más allá de eso, Massa se mostró conforme. Ella elogió que el ministro haya aclarado que la devaluación que realizó el gobierno luego de las PASO fue una exigencia del FMI, a diferencia de lo que hizo el presidente Alberto Fernández.

Al candidato a presidente de UxP también le interesó el tamo en el que CFK habló de la separata del presupuesto 2024 que tiene el objetivo de que se eliminen algunos de los regímenes diferenciales. "Es un hallazgo si logramos que el Congreso lo trate", dicen desde su equipo y refuerzan que, además, hay 629 argentinos que tienen campos en el exterior y que no pagan impuestos por ellos. En línea con CFK, cerca del ministro añadieron: "Muchos empresarios se ponen los gemelos y van a los ´cocktails´ a hablar de equilibrio fiscal, pero ellos no pagan lo que corresponde y, lo que no pagan, por ejemplo, significa la mitad de lo que se usa para pagar programas sociales".

Acercamiento radical

El diálogo de Massa con los radicales es muy bueno, de hecho, al bajar del helicóptero que llevó a los gobernadores y al ministro desde el Parque Industrial de Güemes a la residencia de Sáenz, donde almorzaron, Massa bajó hablando con Morales y Zamora. Durante el almuerzo --asado a la cruz con ensalada y empanadas salteñas de entrada-- el clima entre fue distendido y ameno. Algunos especularon que la presencia de Morales, por ejemplo, y los dichos durante el discurso de Massa, podría significar que algún radical podría ocupar un ministerio clave como en el posible gobierno. Sin embargo, Massa aclaró con medios locales: "No voy a andar repartiendo cargos como caramelos".



La presencia de Valdés y Morales en un acto con Massa a poco menos de un mes de las elecciones, sin embargo, no es algo neutro ni tampoco se da en un contexto normal. Hace tan solo unos días el radical y expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, había dicho en declaraciones radiales que si gana Javier Milei, "se rompe Juntos por el Cambio, el peronismo y todo lo que conocemos", y ante la consulta sobre qué haría en un contexto de ballottage entre Massa y el libertario agregó: "Yo soy de centro". La última novedad fueron las declaraciones radiales del diputado nacional de Evolución Radical e integrante del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) Emiliano Yacobitti, que expresó que será "muy difícil" que dirigentes del radicalismo voten por Milei, en un eventual ballottage con Massa.

Cerca de los radicales que estuvieron este domingo con Massa se esforzaron por aclarar que se trató solo de una presencia institucional en beneficio de sus territorios y que falta para la definición acerca de qué harán en un eventual ballottage entre Massa y Milei. Que en todo caso, esa "será una decisión conjunta del partido, no individual". "Ojalá algún día los argentinos se den cuenta que este es el camino", dijo uno de los radicales a este diario por el trabajo que vienen realizando los gobernadores del norte grande sin importar el color político de cada uno.

Se terminan los anuncios, sigue la campaña

El miércoles 27 finaliza la posibilidad del gobierno de realizar anuncios de gestión antes de las elecciones generales. Ese día habrá dos actos importantes para Unión por la Patria: un acto que Massa encabezará por la mañana en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén, del que participará el PJ, el Movimiento Popular Neuquino y el Partido Comunidad de Rolando Figueroa, el gobernador electo, en el que anunciarán el apoyo a la candidatura de Massa. Por la tarde, un acto en Ensenada, en la cancha de Cambaceres, que compartirá con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que esperan que asistan entre 15 y 20 mil personas.

Luego de eso, la próxima escala importante en la campaña será el debate presidencial del primero de octubre en Santiago del Estero. Los equipos del búnker de la calle Mitre ya están trabajando específicamente en cada uno de los ejes que se debatirán ese día, pero cerca de Massa dicen que él se abocará de lleno a trabajar en el tema recién el viernes de esta semana. Confían en su capacidad de oratoria y en su experiencia en debates de ese tipo.





Fuente:https://www.pagina12.com.ar/591349-massa-en-salta-la-cena-con-gobernadores-peronistas-y-la-foto





Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.