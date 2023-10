Sergio Massa ganó las elecciones y enfrentará a Milei en el balotaje

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa , subió al escenario pasadas las 23, luego del discurso que pronunció en su respectivo búnker Javier Milei, el adversario al que enfrentará en el balotaje del 19 de noviembre . Se mostró emocionado y debió aguardar unos segundos antes de iniciar su discurso.

Tras ello, el ministro de Economía dijo que entiende que muchos de los que lo votaron están atravesando una difícil situación por la crisis económica que atraviesa el país. “Sepan que como presidente no les voy a fallar”, afirmó.

Tras ello, el ministro de Economía dijo que entiende que muchos de los que lo votaron están atravesando una difícil situación por la crisis económica que atraviesa el país. “Sepan que como presidente no les voy a fallar”, afirmó.