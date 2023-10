Wanda Nara y L-Gante...muy acaramelados

Wanda Nara regresó a la Argentina y no tardó en ser vista en compañía de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Esté sábado, la esposa de Mauro Icardi y el cantante fueron a cenar a un restaurante y se los vio muy acaramelados, según informó la periodista Mariana Brey en Socios del espectáculo (El Trece). “Estuvieron juntos en un restaurante de Canning, llegaron juntos y era una mesa donde había varias personas. No estaban los dos solitos, pero llegaron en el auto de L-Gante”, confirmó la periodista al hablar sobre la reciente salida del músico y la presentadora.

“La camioneta de Wanda también estaba, pero no fue manejada por ella, sino por uno de los amigos de L-Gante”, agregó Brey, mientras la producción ponía al aire un video en el que se los observa a ambos en el interior del restaurante. Wanda y Elián llegaron pasada la medianoche y durante la velada, disfrutaron de sushi.

Además, Brey detalló que Nara no mostró reservas en su interacción con L-Gante. “Se fueron a las 2 y media de la mañana, juntos, en el auto de él a la fiesta Bresh”, explicó la panelista mientras se transmitían las imágenes en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Hubo besos”, aportó Mariana, quien aseguró que Wanda y L-Gante en ningún momento intentaron esconderse o pasar inadvertidos, sino todo lo contrario: “Estuvieron muy acaramelados, a los besos, toda la noche. Los besos fueron delante de todo el mundo. Muy abiertos los dos, sin problemas para sacarse fotos”.

Esta no es la primera vez que la mediática se muestra cerca del músico. Luego de anunciar su lanzamiento como cantante, Wanda participó de un video casero que el intérprete de cumbia 420 hizo con dos de sus bailarinas sobre su tema “Se hace la bella”, en el que la letra bien podría referirse al presente de Wanda con su marido, Mauro, con quien se reconcilió meses atrás y quien la semana pasada viajó solo por unos días para reencontrarse con ella en el país.

“Ya no la cruzo ni en el baile, se hace la bella; no deja ni un mensaje de texto, se hace la bella; yo no recuerdo ni su foto, no; ¿será que se habrá ido con otro?”, canta el músico, en el tema que eligió bailar junto a Wanda, quien aparece en el video justo cuando L-Gante entona la parte de que se podría haber ido con otro hombre. Y bien podría ser ella, claro, ya que está en pareja y viviendo un gran momento con Icardi.

Días atrás, antes de la llegada de Icardi al país, L-Gante había contado públicamente que está en contacto permanente con Wanda, con quien también aseguró que mantuvo un romance en el pasado. “Me hablo seguido con ella. Todo piola, todo flama, todo light”, sostuvo el músico en el programa Crossover, que Julio Leiva conduce en Vorterix (FM 92.1). Además, mostró su teléfono para probar sus dichos, aunque no enfatizó en ninguna conversación puntual.

