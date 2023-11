Patricia Bullrich anuncia que el país "va a explotar"

Ante el desconcierto de los conductores, Bullrich se corrigió rápidamente: "No es que ojalá que explote. Es que ya explotó. Están tirados arriba. Lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80% u 85% de pobres".

En otro momento de la entrevista, Patricia Bullrich explicó los motivos que la llevaron a formar una alianza con Mauricio Macri y Javier Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre contra Massa. "Cuando lamentablemente nosotros no entramos al balotaje, esa noche me quedé pensando en que no quería vivir 30 años más de un partido único que se coma todo un país destruido", reflexionó.