Picante cruce en vivo entre Moria Casán y Fátima Florez: "Cobrás por todos lados, dejate de joder"

Las increíbles imitaciones de Fátima Florez hacen descostillar de risa a todo el ’Bailando’. En las últimas horas, la humorista imitó a Charlotte Caniggia y la hizo a la perfección. Se llevó varios aplausos y halagos de Marcelo Tinelli y de todo el jurado, menos de Moria Casán, con quien tuvo un tenso cruce.

Sucede que desde hace mucho a Moria no le gusta cómo la imita Fátima Florez, a tal punto de que registró su nombre como marca para que cada vez que la actriz quiera imitarla, deba pagarle una suma de dinero. "No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80. Si hay un uso de mi nombre en un espectáculo, quiero un billetito", fue la letal frase de La One.