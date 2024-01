Magia, ilusión y tradición en la Serenata a Reyes

Como todos los años, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Gobierno y las secretarías de Cultura y Turismo y de Desarrollo Humano, volvió a celebrar el tradicional evento que “conjuga la cultura y que mantiene viva la ilusión de los más chicos, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes”, afirmó el intendente Raúl “Chuli” Jorge.

6 enero, 2024

Este año el evento contó con la presencia de los Reyes Magos, que recorrieron la villa turística capitalina hasta llegar a las instalaciones de la Delegación, donde una multitud de niños y sus familias, pudieron disfrutar de juegos pensados desde los CDI municipales, peloteros, espectáculos en vivo y participar del sorteos de monopatines, bicicletas y muchas sorpresa.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio destacó el trabajo conjunto entre las secretarías y direcciones dependientes, remarcando la importancia que tiene la fecha para los más chicos, “conmemoramos la llegada de los Reyes Magos, un evento tan significativo para los chicos que no pierden el entusiasmo”, dijo y remarcó la gran convocatoria “los Reyes se pusieron muy contentos al ver a tantas familias y nos gratifica que la gente pueda disfrutar de una festividad tan característica y esperada”.

La subdirectora de la Delegación Municipal, Natalia Lovito, sostuvo que se trata de un acontecimiento que se viene realizando desde hace algunos años en el marco de la agenda cultural de esta dependencia municipal que se caracteriza por la realización de eventos que convocan no solo a vecinos de San Salvador de Jujuy, sino a turistas que tiene la oportunidad de vivir una experiencia turística diferente, “hace muchos años que se viene haciendo, y este año no iba a ser la excepción, o sea que la teníamos que hacer; como siempre, quedamos sorprendidos por la presencia de vecinos de la ciudad, porque no solo tenemos vecinos de acá, de Villa Jardín, de Guerrero, de Termas, de Los Molinos, sino que también hay turistas que nos visitan desde otras provincias, ya que han venido turistas de Tucumán y Córdoba”.En este sentido aseguró que se contabilizaron más de 500 personas, sobre todo teniendo en cuenta que se entregaron más de 300 números para los sorteos.