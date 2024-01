Se mató Anabelia Ayala, la exnovia del jugador Junior Benítez que lo había denunciado por violencia de género

“Ella se escapó de México, yo le tuve que sacar un pasaje a escondidas para que él no se enterara que volvía a Buenos Aires. Ella solo me decía que se quería volver, nunca mencionó que él la golpeara, pero no quería que Oscar se enterara de que quería volver a Buenos Aires porque él no le permitía siquiera salir. Le había llegado a romper toda su ropa para que no se fuera”, fue la declaración que hizo el hombre en su momento.