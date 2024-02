Avanza la investigación sobre la pareja que quedó filmada con 39 tarjetas del Senado

No solo por la difusión del video del famoso saludo en el cajero entre Rigau y un señor canoso que ahora se sabe que era Muguerza, el 5 de septiembre de 2023 a las 5.50 AM en la famosa sucursal de 7 y 54 del Banco Provincia de La Plata. No solo por las citaciones judiciales que empezaron a recibir los prestanombres de este grupo. Si no porque Muguerza transita una delicada enfermedad y en la última semana tuvo que ser internado.