El comunicado de “Gran Hermano” que cambia drásticamente la placa de nominados

La casa de Gran Hermano es una caldera y desde la producción siguen alimentando el caos con diferentes condimentos, como fue la entrada de Romina Uhrig.

En la noche de este jueves, durante la gala de salvación, Santiago del Moro leyó un comunicado del Big Brother que cambiará por completo la placa de nominados.

El documento reza: “Quien atienda el teléfono rojo deberá elegir a tres jugadores para subir directamente a placa”.

Vale aclarar que Furia, líder de la semana, no podrá ser elegida para quedar en placa, y ella no tendrá la posibilidad de salvar a ninguno de esos tres jugadores nuevos.

El hermano de Furia dio a conocer la estrategia que preparó la participante para ganar “Gran Hermano”

Este miércoles por la noche fue entrevistado en LAM (América) Ezequiel Scaglione, el hermano de Juliana “Furia” Scaglione, la participante más polémica de Gran Hermano (Telefe).

En diálogo con Ángel de Brito y las angelitas, el hombre reveló cómo es la doble de riesgo en la vida real. “Es genuina, es real. Se maneja así por la vida, con su carácter que te puede gustar o no”, comenzó explicando.

Tras decir que su hermana “entró para ganar el premio”, Ezequiel dijo que hará Furia con el dinero, en caso de consagrarse campeona: “Su sueño es motivar, emocionar, y por ahí lo toma como su plataforma. Por ahí lo invierte para arrancar con su franquicia ‘Furia Gym’”.



Por otro lado, comentó cuál es el secreto de Juliana para ganar el reality: “Ella miraba Gran Hermano y me decía ‘mirá ese chabón, Alfa’. Yo sé que ella vio todos los Gran Hermano y estudió mucho el contenido”. En esa línea, analizó el desempeño de la jugadora en la casa más famosa del país: “La estoy viendo muy firme en estos dos meses. Empezó de una manera muy furiosa, entró con una actitud de dominio y posicionamiento que ella ya tenía planeado”.

Respecto al temperamento de su hermana, Ezequiel concluyó: “Su locura es real, ella es tan potente como cariñosa. Es una locura copada, es la llamada locura y pasión”.

El grito de Furia Scaglione contra la producción de Gran Hermano por la entrada de Romina Uhrig

La entrada de Romina Uhrig esta semana a Gran Hermano (Telefe) causó mucha repercusión en la casa, sobre todo en Juliana “Furia” Scaglione que tuvo algunos cruces con ella. Tras el enfrentamiento cara a cara con la jugadora de la edición 2022, la líder de la semana volvió a apuntar contra la producción.

Mientras estaba en el gimnasio con algunos de sus compañeros, la doble de riesgo se quejó por el ingreso de la exdiputada al certamen y aseguró que no es una de las participantes preferidas de la producción por su comportamiento. “A mi Telefe no me quiere porque no soy como una familia normal”, reclamó Furia.

“Si no soy la familia que querías, y bueno amigo, no me traigas a Romina que me diga que no soy una familia”, continuó. Ante la pregunta de Lucía sobre si Uhrig verdaderamente le había dicho eso, Furia remarcó: “Me dijo que Telefe es un canal de familia y que... nada lo mío no da”.





Fuente:/TN

