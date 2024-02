El Gobierno presiona al máximo a los gobernadores y pone bajo la lupa fondos clave para las provincias

En tanto, describió que si bien los envíos discrecionales podrían reducirse, esa determinación dejaría varios conflictos en puerta para la Nación. “El Gobierno podría no repartir los fondos de algunos programas, por ejemplo, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, pero enciende un conflicto con esa provincia. También hay convenios firmados que a veces la Nación no respetó y no envío el dinero, y se pueden generar juicios como el de Córdoba a la ANSES. En el corto plazo esos recortes se hicieron, pero en largo plazo la Justicia puede fallar en contra”.