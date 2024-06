“Nos plantaron la ropa de Loan”: el audio de la funcionaria municipal minutos antes de ser detenida

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes dio un nuevo giro, con la detección de rastros del nene en dos autos de los asistentes al almuerzo en que fue visto por última vez. Se refuerza la hipótesis de que el chico de cinco años fue secuestrado por una red de trata y detuvieron a tres personas: una funcionaria municipal, su pareja y el comisario a cargo de la búsqueda, Walter Maciel.

“Estamos re desesperados. Viste lo que dan las noticias que dio positivo. Nosotros llevamos nuestros vehículos allá para resguardo, para que estén más seguros y evidentemente nos plantaron la ropa de Loan ahí, le habrán pasado por los asientos. Yo no puedo creer te juro lo que está pasando, no lo puedo creer te juro” , dijo la mujer.

De acuerdo a lo que contó frente a los fiscales, todo comenzó con una reunión familiar y una posterior salida a buscar naranjas con una bolsa arpillera. “Se me ocurrió ir con un par de chicos, pero fui solo”, dijo y aseguró que, minutos después, se sumaron Ramírez, Millapi y los chicos. “Yo no convoqué a ningún nene”, remarcó.

