Gran Hermano: quiénes son los cuatro eliminados que no estarán en la final y por qué

En el programa radial de Jorge Rial , Argenzuela, revelaron que tres ex Gran Hermano no estarán en la final y dieron a conocer los motivos .

Hernán Ontivero, William ‘el Paisa’ López, Axel Klekaylo y Alan Simone no estarían en la final porque no tienen dinero para el hotel” , anunciaron en la emisión.

Entonces, dieron más detalles del mal momento que estarían atravesando: “Les dijeron que no hay presupuesto y que se tienen que pagar ellos mismos, uno de ellos llegó a dormir en Retiro” .

