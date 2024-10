Lionel Messi se afianzó como el futbolista con más títulos de la historia tras ganar la MLS Supporters’ Shield

Lionel Messi sigue agigantando su leyenda y se consolidó como el futbolista con más títulos en la historia. Fue luego de que su equipo, el Inter Miami, venciera 3-2 a Columbus Crew con un doblete suyo (el restante de Lucho Suárez) por la Major League Soccer (MLS), para conquistar la MLS Supporters’ Shield , que es el trofeo que se le se le entrega al equipo con más puntos de la Temporada Regular a falta de varias jornadas para el cierre del calendario previo al comienzo de los Playoffs rumbo al título del campeonato.

El rosarino es a esta altura el jugador más ganador de todos los tiempos con 46 títulos, tres más que Dani Alves . De esta manera, se terminó una cierta controversia que había por un trofeo ganado con el Barcelona que algunos estadígrafos no le cuentan al argentino.

El rosarino es a esta altura el jugador más ganador de todos los tiempos con 46 títulos, tres más que Dani Alves . De esta manera, se terminó una cierta controversia que había por un trofeo ganado con el Barcelona que algunos estadígrafos no le cuentan al argentino.

Lionel Messi se afianzó como el jugador más ganador de la historia



Luego de ganar la Copa América y su retiro de la Selección, Ángel Di María se sumó al top ten de los jugadores más ganadores de la historia con 35 títulos



Como se mencionó antes, Messi puso fin al constante debate sobre sus títulos , ya que en estos 46 trofeos que ganó se le incluye la Supercopa de España 2005. Ese torneo se jugó a doble partido el 13 y el 20 de agosto entre Barcelona y Betis, campeón de La Liga de España 2004/05 y campeón de la Copa del Rey 2004/05, respectivamente. El Blaugrana goleó 3-0 la ida y perdió 1-2 la vuelta, pero Messi no entró en la convocatoria en ninguno de los dos encuentros. Por este motivo, en muchos conteos no lo consideran como campeón de dicho certamen, aunque la institución blaugrana lo incluye entre los jugadores campeones de ese trofeo.

Como se mencionó antes, Messi puso fin al constante debate sobre sus títulos , ya que en estos 46 trofeos que ganó se le incluye la Supercopa de España 2005. Ese torneo se jugó a doble partido el 13 y el 20 de agosto entre Barcelona y Betis, campeón de La Liga de España 2004/05 y campeón de la Copa del Rey 2004/05, respectivamente. El Blaugrana goleó 3-0 la ida y perdió 1-2 la vuelta, pero Messi no entró en la convocatoria en ninguno de los dos encuentros. Por este motivo, en muchos conteos no lo consideran como campeón de dicho certamen, aunque la institución blaugrana lo incluye entre los jugadores campeones de ese trofeo.

Además, con Dani Alves pasa algo similar con la Supercopa de Francia 2018 que no jugó, pero que se le cuenta en sus palmarés pese a no haber sido convocado por PSG.

Además, con Dani Alves pasa algo similar con la Supercopa de Francia 2018 que no jugó, pero que se le cuenta en sus palmarés pese a no haber sido convocado por PSG.

¿Cuáles son los 46 títulos que ganó Messi? El palmarés de Lionel se compone de 10 Ligas españolas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Todas esas conquistas, un total de 34, han sido alcanzadas con la camiseta del Barcelona desde el año 2005 hasta que se despidió a mediados del 2021. A estos hay que sumarle las dos Ligue 1 alcanzadas con el PSG, la Supercopa de Francia (2021/22), la Leagues Cup (2023) y la reciente MLS Supporters’ Shield, con Inter Miami. Además, este año puede sumar otro y sería su primera Major League Soccer.

Por su parte, con la selección argentina, Lionel Messi ha sumado seis títulos : el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima ante Italia, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), más la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y un Mundial Sub 20 en Holanda 2005.

Por su parte, con la selección argentina, Lionel Messi ha sumado seis títulos : el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima ante Italia, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), más la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y un Mundial Sub 20 en Holanda 2005.