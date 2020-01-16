MINISTERIO DE SEGURIDAD TRANSITABILIDAD DE RUTAS EN LA PROVINCIAL DE JUJUY
JUEVES, 16 DE ENERO DEL 2020
DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES QUE SE REGISTRAN EN LAS DIFERENTES REGIONES DE NUESTRA PROVINCIA SE INFORMA ESTADOS DE RUTAS ACTUALES🚦
⚠ ZONA DE PUNA -
▪RUTA NACIONAL N° 40 ENTRE LAS LOCALIDADES DE PAICONE Y CUSI CUSI, DEL DPTO. STA. CATALINA TRANSITABLE CON PRECAUCION, POR CRECIDA DE RIO SAN JUAN DE ORO.
▪RUTA NACIONAL N° 40 ALTURA MISA RUMY ZONA DE EL CAÑADON, DEL DPTO. STA. CATALINA TRANSITABLE CON PRECAUCION, POR CRECIDA DE RIOS Y ARROYOS.
▪RUTA PROVINCIAL N° 74 ALTURA CORANZULI EN EL DPTO. COCHINOCA, TRANSITABLE CON PRECAUCION POR CRECIDAS DE ARROYOS.
⚠ ZONA DE QUEBRADA
▪CAMINO INTERNO ENTRE EL AGUILAR Y TRES CRUCES EN LOS KMS. 5 Y 35 DEL DPTO. HUMAHUACA TRANSITABLE CON PRECAUCION DE 08:00 HS. A 20:00, POR CRECIDAS DE ARROYOS.
PASO JAMA
EstimadosCajón y se coordino con gendarmeria Argentina para cierre de Complejo Jama. Hora Oficial de Cierre de ambos Complejos 18:35 hrs.
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