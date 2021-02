Mariana Fabbiani se despidió de Mamushka: “Esto es un hasta pronto, no es un adiós”

Mamushka, el programa de entretenimientos conducido por Mariana Fabbiani, se despidió este viernes por la tarde de la pantalla del trece, en la que fue su última emisión después de ocho meses al aire.

5 de Febrero de 2021

La anfitriona tuvo como invitados en la última jornada a la periodista Paula Varela y a la cantante Ángela Leiva, que sorprendió con una interpretación de una canción de María Elena Walsh. El equipo se divirtió con el juego favorito de Fabbiani y se animó al desafío de armar palabras con imágenes y, hacia el final del día, la conductora tomó la palabra para despedirse de esta etapa que culmina.

“Muchas gracias a todos y muchas gracias a vos, que estuviste ahí todo el tiempo, todos los días”, expresó primero dirigiéndose a la audiencia. Y agregó: “La verdad es que fue un placer enorme hacer este programa este año, un programa que disfruté hacer porque pude llevar un poco de alegría en un año tan especial, tan cuesta arriba, tan particular y tan difícil para todos”, dijo.

Tras ello, Fabbiani aclaró, como ya había adelantado, el fin de ciclo no significa su retiro de la televisión. “Esto es un hasta pronto, no es un adiós. Dentro de muy poquito nos estamos reencontrando en otro horario, con un nuevo programa. Vuelvo a un horario que amé hacer, en el mismo canal, que trajo muchísimas satisfacciones y al que vuelvo con muchas ganas. Voy a estar a la mañana y espero que me acompañen también”, manifestó con entusiasmo.