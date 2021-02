Últimos días de Preinscripción para las carreras de la Facultad de Ingeniería de la UNJu

Hasta el próximo miércoles 03 de febrero de 2021, podrán preinscribirse quienes estén interesados en ingresar a alguna de las carreras que ofrece la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) en San Salvador de Jujuy, y sus Extensiones Áulicas en las localidades de San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín y La Quiaca. El Curso de Nivelación tendrá lugar del 8 de febrero al 5 de marzo de manera virtual.

El Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Mg. Ing. Gustavo Lores, afirmó “tenemos habilitadas las preinscripciones para todos los aspirantes que quieran cursar nuestras carreras hasta el día 3 de febrero que es el día miércoles a las 23:59hs” y explicó que las mismas se hacen en la página web de la Facultad de Ingeniería www.fi.unju.edu.ar, donde están los instructivos que permiten formalizar la Preinscripción. Asimismo, hizo saber que la información de cada carrera, planes de estudio y su campo laboral también se encuentra disponible en dicha página, “la oferta es muy amplia porque hay cuatro carreras de Ingeniería, tres Licenciaturas y ocho Tecnicaturas en total y este año empezamos con la Tecnicatura en Diseño Integral de Videojuegos que tiene mucha demanda, y si hoy se plantean cuáles son las carreras que más demanda laboral tienen, la mayoría que nosotros dictamos en la Facultad tienen salida laboral actualmente, así que a las familias, jóvenes y no tan jóvenes interesados en cursar alguna de las carreras, tienen tiempo hasta el 3 de febrero para inscribirse y no hay prórrogas porque el cuatrimestre está planificado para que el Curso de Nivelación comience el 8 de febrero”, sostuvo el Decano de la Facultad de Ingeniería.

Al referirse al desarrollo del Curso de Nivelación, el Ing. Gustavo Lores detalló “es obligatorio y va a comenzar el 8 de febrero con la modalidad virtual para lo cual hay un correo electrónico al que pueden consultar, sistemadeingreso@fi.unju.edu.ar y también en la página web de la Facultad donde está toda la información, el Curso de Nivelación dura cuatro semanas aproximadamente y el 6 de marzo se va a tomar un Examen”. En ese marco, indicó que “los alumnos que hayan cumplido con el 70% de participación en las clases virtuales quedan automáticamente como alumnos de la Facultad, y el resto, es decir, los alumnos y las alumnas que no alcancen ese porcentaje de participación no ingresan este año 2021”. En tanto, los estudiantes que no aprueben el Ingreso podrán realizar una Formación Complementaria para completar los conocimientos que se realizará durante el primer cuatrimestre de este año 2021 de manera también virtual; por su parte, “aquellas alumnas y alumnos que habiendo cumplido con la asistencia y aprobado el Examen de Ingreso, a partir de la segunda quincena de marzo comienzan a cursar las materias de primer año de la carrera que hayan elegido”.

Por consultas y más información, escribir al correo electrónico: sistemadeingreso@fi.unju.edu.ar o tutorías@fi.unju.edu.ar

