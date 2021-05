Policía de la Provincia clausuró dos fiestas clandestinas en operativos de seguridad sanitaria

En los dos encuentros los asistentes bailaban, consumían alcohol y participaban menores de edad.

24 DE MAYO DE 2021

El Ministerio de Seguridad a través de la Policía de la Provincia continúa desplegando distintos operativos de control y prevención de seguridad sanitaria en las distintas localidades con patrullajes urbanos, control vehicular y comercial.

En la madrugada del domingo, Policía de la Provincia desarticulo dos fiestas clandestinas que tuvo como resultado la detención de 90 personas y el secuestro de 21 motovehículos.

El primer hecho se registró en el Barrio Presidente Perón, en dónde agentes afectados al Operativo Nocturno detectaron en un domicilio particular gran cantidad de personas que escuchaban música a alto volumen, como así bailaban y consumían bebidas sin respetar las medidas sanitarias.

De inmediato, y con la autorización del juzgado contravencional, se procedió al arresto de todos los participantes, siendo un total de 77 personas, 39 mayores y 38 menores, todos trasladados a la sede de la Unidad Regional N 2 junto a 13 motos que quedaron en calidad de secuestro. El segundo caso tuvo lugar en el Barrio 48 viviendas. Allí personal de Infantería diviso la presencia de varias personas en una casa, quienes bailaban e incumplían toda disposición sanitaria vigente. Estos, al verse rodeados, escaparon en diferentes direcciones y por los techos de domicilios colindantes.

Finalmente se demoró a 13 personas, un mayor y 12 menores, asimismo se secuestró 8 motos, dejaron abandonadas por los asistentes a la fiesta clandestina. Suspensión de eventos deportivos En la localidad de Yala, un evento deportivo que estaba habilitado no cumplía con los protocolos de bioseguridad y se excedía con la cantidad de personas. En el Barrio Alto Comedero también se registró el incumplimiento de las medidas sanitarias donde la mayoría de los asistentes no utilizaban barbijos y no respetaban el distanciamiento.

En ambos casos se labraron las actas de infracción correspondiente. Cabe señalar que personal policial continuará reforzando los operativos de control y prevención en el marco de las restricciones dispuestas por el Decreto Acuerdo 2075 y Resolución N° 77 emitido por el Comité Operativo de Emergencias con el objetivo de mitigar los contagios de coronavirus.

