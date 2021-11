UNJu: Ingeniería Industrial: Una Tesis que trabajó en una Propuesta de mejora en la producción para una Pyme jujeña

Héctor Federico Ávalos y Eduardo Matías Cardozo defendieron su Trabajo Final titulado "Estudio de una Propuesta de mejora en la planificación de la producción mediante gestión por procesos, en una PYME ubicada en la provincia de Jujuy", correspondiente a la carrera Ingeniería industrial de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). La defensa tuvo lugar el pasado 26 de octubre y el Trabajo Final estuvo dirigido por las Docentes Ing. Vilma Martínez y la Dra. Ing. Julia E. Santapaola.

Los nuevos Ingenieros Industriales y compartieron su satisfacción por la finalización de la carrera. “Es un momento muy esperado y a la vez genera muchas expectativas para la siguiente etapa”, compartió el Ing. Héctor Federico Ávalos, de 26 años de edad, quien busca integrarse al mercado laboral como profesional y “seguir desarrollando conocimientos y habilidades a través de experiencia, cursos y nuevos estudios en carreras de posgrado”. Por su parte, el Ing. Eduardo Matías Cardozo, de 24 años de edad, contó que desde muy corta edad estudió inglés y portugués, por lo que su sueño es desarrollarse y trabajar en el exterior.

DESARROLLO DE LA TESIS

La Tesis tuvo como objetivo estudiar una propuesta de mejora del cumplimiento de la Planificación de la Producción mediante Gestión por Procesos en la empresa Ortiz Maderas. En esa línea, establecieron un mapa de procesos de la empresa conforme al enfoque de la Gestión por Procesos, relevaron y documentaron los procesos vinculados directamente al Proceso de Planificación de la Producción, aplicaron criterios y métodos para garantizar la operación de dichos procesos, establecieron los indicadores de los procesos claves, y estudiaron la viabilidad económica de la propuesta de mejora desarrollada.

Los nuevos Ingenieros Industriales Héctor Federico Ávalos y Eduardo Matías Cardozo hicieron saber que como resultado de su proyecto final pudieron observar la importancia del uso correcto de las herramientas de ingeniería industrial, “que permite realizar análisis, a través del cual se logra la comprensión del entorno de trabajo para brindar información relevante en la toma de decisiones”, explicaron.

Así también, alcanzaron satisfactoriamente los objetivos propuestos, y en ese sentido, detallaron que se logró “algunas mejoras que se evidenciaron como punto de partida para una posterior implementación en la empresa, por ejemplo: la alternativa seleccionada para la distribución de planta, el estudio de tiempos de productos que actualmente es fuente de información para la programación de las obras, y la implementación de la metodología para el uso y carga de pedidos de insumos, a través de un sistema de codificación”.

En ese marco, expusieron sobre la nueva distribución de lay-out, como una de las propuestas de mejora, “que parte de la base del traslado de un taller a la fábrica de aberturas”. “Esta oportunidad de mejora deja abierta la posibilidad de un estudio de inversión para próximos estudiantes. De esta manera, este trabajo final puede resultar beneficioso como fuente de información relevada y procesada para futuros estudios en la empresa”, adelantó el Ing. Ávalos. Así también, indicó que “se observó que con inversiones que apuntan a mejorar la productividad y los procesos estrechamente vinculados a ésta, utilizando herramientas de la gestión por proceso, se mejora el cumplimiento de la planificación de la producción”.

En cuanto a la contribución y alcances del Trabajo realizado, los Ingenieros Industriales Ávalos y Cardozo, adelantaron que “el enfoque de este trabajo puede llegar a ser de gran ayuda para mejorar el desarrollo de las pymes de la provincia y así poder alcanzar el éxito a partir de una buena organización”; en consecuencia, “en un futuro puede dar como resultado que nuevos emprendedores se animen a crear sus propios negocios los cuales se sustentarán con las metodologías de la gestión por procesos”.

Por último, el Ing. Cardozo indicó que la Tesis “contribuye no sólo a la satisfacción de los clientes internos dentro de la planta, sino también mejora la imagen de la empresa por la capacidad de contratar más obras”, y que “se mejoró la interrelación entre procesos a partir de la comunicación, y así también la digitalización de la información mediante la generación de planillas de gestión para la toma de decisiones”. En tanto, el Ing. Ávalos, destacó, “el desarrollo de este proyecto nos enseñó que mayormente prima el uso de criterio, teniendo como base los conceptos teóricos aprendidos a lo largo de nuestro estudio”.

TRAYECTO ACADÉMICO Y VOCACIÓN POR LA INGENIERÍA

Al recordar su recorrido educativo, el Ingeniero Eduardo Matías Cardozo, compartió que tuvo un muy buen desempeño en todos los niveles, “siempre me gustó ser el mejor alumno y destacarme, es por eso que cada año de cursado tenía la libertad de ser el único de iniciar sin adeudar materias de años anteriores”, contó, y que el 2020 fue un año con mucha incertidumbre por lo que no pudo avanzar con la tesis como hubiera querido. En relación a la elección de la carrera, contó que hasta tercer año quería estudiar Ingeniería Química, pero al conocer mejor de qué trataba la Ingeniería Industrial optó por ella. “El mayor aprendizaje lo adquirí durante la práctica profesional, el desarrollo de la tesis y ahora trabajando, es una hermosa carrera”, expresó destacando el gran esfuerzo y compromiso dedicado a lo largo de la carrera. En ese sentido, el egresado valoró las buenas experiencias que pudo vivir durante su cursada, a “la gente que con su buena energía me transmitieron ganas de seguir para adelante”, agradeció.

Por su parte, el Ingeniero Héctor Federico Ávalos compartió que supo de la carrera mientras cursaba sus estudios en la escuela Secundaria Técnica “EET N° 2”, “siempre corre información de las ofertas académicas de las Facultades de Ingeniería de las distintas universidades del país, y por razones económicas no podía estudiar en una universidad afuera de la provincia por lo que debí optar por las carreras que brinda la Universidad de Jujuy, y ya tenía en mente que iba a estudiar Ingeniería”, relató.

Y en base a sus conocimientos básicos que traía de la escuela y la complejidad de las carreras, eligió la carrera de Ingeniería Industrial como un nuevo desafío a alcanzar. Y al recordar su trayecto universitario, contó que “fue bastante nutritivo desde las perspectivas de educación, conocer nuevas personas, armar equipos de estudio, juntadas con nuevos amigos, y además, tuve la oportunidad de conocer excelentes profesores que le ponen empeño en educar a los estudiantes, y eso lo valoro mucho”, valoró; añadió que se lleva los “buenos momentos vividos junto a mis compañeros de estudio”, y agradeció a todas las personas que le acompañaron en el transcurso de su carrera, “en especial a mi familia por el aguante de siempre”, subrayó.

Así también, por su parte, el Ing. Cardozo se expresó respecto a la necesidad de actualización en la curricula de la carrera en vista de las exigencias del campo laboral, “renovando los conceptos y metodologías que se usan actualmente”, sugirió, ya que observó la preferencia que existe por egresados de otras provincias en el mercado laboral local, por lo que apuntó a contribuir a la excelencia desde la Universidad.

PARA FUTUROS INGRESANTES



“Mi sugerencia para quienes quieren estudiar esta carrera es que hablen con ingenieros industriales recibidos y si tienen la posibilidad de realizar visitas a planta, para terminar de convencerse de estudiar esta hermosa carrera”, alentó el nuevo graduado Ingeniero Eduardo Matías Cardozo. Y en consonancia, el Ingeniero Héctor Federico Ávalos, indicó “no hay que tener miedo a la carrera, solo hay que dedicarle tiempo y atención, con esfuerzo todo se puede”.

