DECLARARON CIUDADANOS DISTINGUIDOS A LOS COMBATIENTES DE LA GUERRA DE MALVINAS E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

En el marco de los 40 años de la Guerra de Malvinas, concejales capitalinos concretaron una Sesión Especial, en la que aprobaron dos ordenanzas y una Minuta de Declaración en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en defensa de la Soberanía Argentina.

En la sesión estuvieron presentes integrantes y el presidente Paulino Guanuco del Centro de Veterano de Guerra, también Jorge Arce de Generación Malvinas, agrupación compuesta por hijos de Veteranos de Malvinas.

Previo a la sesión, ediles y veteranos participaron del izamiento de las banderas Nacional y de la Libertad Civil que se realizó en la entrada del organismo parlamentario, acompañados por la Banda de Música “19 de abril”. Seguidamente, los empleados realizaron una pasarela de recepción a los Héroes de Malvinas. Al mismo tiempo, la Agrupación Generación Malvinas estuvo estampando remeras con el logo “40 Años de Malvinas” para los empleados del organismo.

La primera ordenanza aprobada por unanimidad fue la N° 7576/2022 referida a crear el Programa de Reconocimiento y Revalorización de la Gesta de Malvinas, y colocación de placas nomencladora de reconocimiento y QR en los domicilios de los Veteranos de Malvinas.

Además, aprobaron la ordenanza que declara Ciudadanos Distinguidos y ciudadanos Distinguidos Post Morten, a los combatientes de la Guerra de Malvinas al cumplirse el 40 aniversario del conflicto.

También la Minuta de Declaración N° 1/2022 que declara de Interés Municipal, Cultural y Educativo el cronograma de actividades a desarrollarse por la Generación Malvinas, impulsada por la concejala Verónica Valente.

Finalizada la sesión, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: "Es muy importante las acciones que puedan desarrollar todos los actores públicos, todas las instituciones reconociendo la gesta de Malvinas y produciendo ese proceso que no debemos olvidar, que es la Malvinización de la Argentina. Nuestra patria no está completa, le falta parte de su territorio, parte de su soberanía, y todos los argentinos tenemos que tener la vocación de generar acciones que permitan que esto cambie, que esto retorne alguna vez por el método de la paz, y podamos volver a estar integrados territorialmente. En ese sentido, también reconocer a estos Héroes de Malvinas, a estas personas que decidieron por amor a la patria dar su vida, muchos volvieron y otros no".

Seguidamente señaló: "Hoy hemos declarado ciudadanos distinguidos de la ciudad de San Salvador de Jujuy a 115 vecinos, 90 con vida que están con nosotros, 15 que ya partieron, la idea es reconocer su amor y trabajo en Malvinas. Otra ordenanza donde vamos a iniciar un programa de reconocimiento para quienes así lo deseen, que consiste en una placa QR en sus domicilios que va a guiar a su historia de vida y su función en el conflicto de Malvinas".

Por su parte, el Sub Oficial en la Guerra de Malvinas, Juan Gerónimo, expresó "estamos muy contentos y agradecidos por este halago que nos hacen a los veteranos de guerra en estos 40 años de Malvinas. Cuatro décadas que para el veterano no parece tanto, para nosotros recordar un 2 de abril es revivir la guerra, parece que fuera solo hace un par de años atrás, pero no".

Más adelante, agregó: "Son pequeños halagos que bienvenidos sean, un soplo de vida para el veterano de guerra, una caricia al alma que, si bien están llegando un poco tarde a los 40 años, pero igual se los recibe y agradece. En cuanto a las ordenanzas de ciudadanos distinguidos y a las placas en los domicilios está bien", finalizó.

