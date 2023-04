Revelaron detalles de la situación procesal de Marcelo Corazza en la Justicia

Días atrás, Marcelo Corazza fue arrestado y allanaron su domicilio, frente a la sospecha de pertenecer a una banda que se dedica a la trata de personas y a la corrupción de menores. Sin embargo, durante los últimos días no se conocieron más detalles de la caso, más que la pericia psicológica de Corazza.

"Lo que me enteré es que no tenía 6 teléfonos como se dijo, sí tenía dos, pero porque justo se había comprado uno y estaba pasando la información de uno a otro. Él no habría tenido ningún problema en ceder su contraseña", compartió la panelista. A lo que Maite Peñoñori agregó: "Los celulares se van a abrir en las próximas horas. Hay muchas expectativa puesta sobre eso".

